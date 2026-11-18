La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha preguntado este miércoles "qué está pasando" en la televisión pública andaluza, Canal Sur, "después de las últimas noticias conocidas", como la de suspender temporalmente a Manolo Sarria, presentador del concurso 'Atrápame si puedes', tras una denuncia por supuesto acoso sexual interpuesta por una trabajadora del citado programa.

En rueda de prensa en el Parlamento, la también vicesecretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así después de que desde la propia radio televisión pública andaluza, la RTVA, se haya informado en un comunicado de dicha suspensión del presentador de 'Atrápame si puedes' tras recibir una comunicación formal de la empresa productora que llevó al ente a activar "de inmediato su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual".

María Márquez ha aprovechado para señalar que por parte de los propios profesionales de Canal Sur se ha escuchado "la denuncia" de que la cadena andaluza "se ha convertido en un nido de enchufados del Partido Popular", de que hay "profesionales machacados, maltratados, y un descrédito sin precedentes de la televisión pública andaluza".

"¿Qué está pasando en Canal Sur?", se ha preguntado la representante del PSOE-A antes de apostillar que, "sin duda, el Partido Popular tiene que prestigiar la imagen de la que ha sido siempre la televisión pública de todos los andaluces", y de concluir señalando que desde el PSOE-A consideran "muy preocupante la imagen que se está dando de la televisión pública de Andalucía".