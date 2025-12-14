PSOE-A ve "injustificable" el voto en contra del PP a la senda de déficit y a la Ley de Economía Social

Archivo - La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, en rueda de prensa. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, ha calificado de "sorpresa" y hecho "injustificable" que los diputados andaluces del Partido Popular (PP) hayan votado en contra de dos cuestiones "trascendentales" para la comunidad como la senda de déficit y la Ley de Economía Social.

Castilla ha lamentado en una nota que los representantes del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Cámara Baja "prioricen el castigo al Gobierno central sobre el bienestar de su tierra": "Quien votó no el jueves pasado en el Congreso, no castiga al gobierno de Pedro Sánchez, castiga a Andalucía. Votan que no a Andalucía", ha sentenciado.

En este sentido, Castilla ha señalado directamente las consecuencias de este rechazo, destacando que el voto en contra a "ha supuesto que Andalucía pierda la capacidad de recibir 731 millones de euros" entre 2026 y 2028, destinados a educación, sanidad y políticas sociales. Asimismo, ha criticado el voto negativo del PP a la Ley de Economía Social, "una norma que afecta a un sector que en Andalucía aglutina a más de 4.900 cooperativas y representa más del 10% del PIB regional", ha asegurado.

La dirigente socialista ha explicado que la senda de déficit rechazada por el PP estaba "pactada con Bruselas" y permitía un objetivo de déficit del -0,1% para 2028, lo que significaba "ningún ajuste para las comunidades autónomas, más margen fiscal y más dinero para reforzar los servicios públicos".

Por ello, Castilla ha tildado de "incomprensible" que se rechacen estos fondos cuando Andalucía sufre "las listas de espera más altas de la historia" en sanidad y sus profesionales "enfrentan contratos precarios": "Piden más recursos y a la vez cierran todas las vías para obtenerlo", ha denunciado, señalando la "contradicción" del PP que "exige financiación mientras bloquea la llegada de millones de euros".

Respecto a la Ley de Economía Social, que finalmente salió adelante, a pesar del "no" del PP, Castilla ha recordado que los diputados de Moreno "han dado la espalda a más de dos millones y medio de trabajadores en España y a un sector clave para la cohesión territorial y el desarrollo rural". "Votaron en contra de 8.876 empleos directos y de 375.000 familias en la comunidad", ha detallado, subrayando que "esta ley protege a las cooperativas frente al fraude, avanza en transparencia y fomenta la igualdad de género en un sector donde más de un 60%" son mujeres".

"Aquellos que han votado que no a esta ley, han votado que no al progreso social", ha afirmado Castilla, quien ha exigido a los diputados andaluces del PP que expliquen a la ciudadanía "por qué rechazan fortalecer el empleo, la cohesión y los valores democráticos".

Para la socialista, estas votaciones demuestran que el PP de Moreno "sigue dejando de lado a la clase trabajadora y al resto de la ciudadanía de esta tierra, oponiéndose a medidas que impactan directamente en el bienestar de los andaluces".