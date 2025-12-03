El PSOE ve una "irresponsabilidad" la moción en Pinos Puente (Granada) y advierte que peligra la gobernabilidad

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha calificado la moción de censura anunciada en Pinos Puente como una "irresponsabilidad política mayúscula" y ha exigido a IU y PP que "recapaciten de inmediato porque si prospera este pacto la gobernabilidad del municipio será insostenible".

El grupo municipal de IU en Pinos Puente, que ha gobernado hasta ahora en coalición con el PSOE en este municipio del área metropolitana de Granada, ha registrado este miércoles con los grupos de la Unión Independiente del Municipio y el PP una moción de censura para relevar al actual alcalde, el socialista Enrique Medina.

"Es un auténtico escándalo que dos partidos ideológicamente incompatibles se unan con el único objetivo de desbancar a un alcalde como Enrique Medina, cuya gestión municipal es intachable y solvente", ha subrayado Carranza en una nota de prensa.

El dirigente socialista ha aseverado que "no hay motivos políticos, programáticos ni éticos que sustenten este pacto antinatura para romper la estabilidad política y desbancar al actual equipo de gobierno del PSOE que además gobierna en coalición con IU".

También ha añadido que esta formación "en ningún momento ha trasladado discrepancias algunas durante este tiempo y, sin embargo, de la noche a la mañana, decide entregarse a la derecha sin más explicaciones y a los independientes, demostrando una deslealtad sin precedentes y la renuncia a los principios que dice defender".

En este sentido, Carranza ha señalado que "resulta inaudito y demuestra la falta de escrúpulos que los concejales de IU dediquen su tiempo a negociar con el PP mientras tienen en sus filas a una edil inmersa en un procedimiento judicial de especial gravedad". Una situación, ha proseguido, que "exigiría responsabilidad, coherencia y explicaciones antes que maniobras oscuras y acuerdos a espaldas al pueblo".

"Los dos concejales de IU han preferido echarse en brazos del PP. Ahora deben dar la cara y asumir responsabilidades, más aún cuando han ostentado importantes áreas de gestión en el gobierno municipal. Con sus hechos han demostrado su verdadera cara", ha insistido.

Carranza asimismo ha apuntado que el PP también ha evidenciado que, "con tal de ir contra el PSOE, lo mismo le vale IU que Vox". Por todo ello, el dirigente socialista ha exigido "máxima transparencia" a ambas formaciones y que expliquen los "intereses ocultos" que hay detrás de este acuerdo, "porque es evidente que no responde a un proyecto político ni a un programa común ni al interés general del municipio".

"Este pacto solo sirve a quienes lo firman y no a Pinos Puente y sus vecinos y vecinas. La ciudadanía merece saber la verdad de por qué IU y PP han decidido unirse únicamente para frenar un gobierno eficaz, estable y comprometido con su pueblo", ha concluido.