El PSOE ve una "nefasta planificación" en el mantenimiento del estadio de Los Cármenes en Granada

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Castillo - PSOE

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Castillo ha denunciado públicamente este viernes la "nefasta planificación" de la alcaldesa del la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, respecto al mantenimiento del estadio Nuevo Los Cármenes y otras infraestructuras clave de la ciudad.

En una nota de prensa, Castillo ha hecho alusión a una transferencia de crédito en la comisión municipal de Economía de 80.000 euros desde la empresa pública Gegsa hacia el área de Mantenimiento del Ayuntamiento, "una maniobra se produce apenas quince días después de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales en el mes de enero".

Según el viceportavoz socialista es un caso de "disparate y de casi negligencia inédita en esta ciudad, ya que queda demostrado que la falta de planificación y la improvisación es la seña de identidad de este PP".

El origen de esta situación, según ha explicado Castillo, se remonta a septiembre de 2024, cuando el edil ha indicado que "Carazo decidió que Gegsa perdiera la encomienda del mantenimiento de varias instalaciones municipales para pasar directamente a manos del Ayuntamiento".

Sin embargo, el equipo de gobierno local, según han proseguido desde el PSOE, "ejecutó este cambio sin asignar una partida presupuestaria". El edil ha detallado que esta falta de previsión afecta "no solo al estadio Nuevo Los Cármenes, sino a otras infraestructuras críticas que pasaron a depender del área de Mantenimiento sin fondos asignados, como el Palacio de Deportes, el parking de la Hípica, el parking del Palacio de Congresos (que actualmente sufre graves goteras) y la olaza Ciudad Europea del Deporte (antiguo botellódromo), en estos momentos cerrada a cal y canto".

Para el dirigente socialista, "es inaceptable e injustificable que un año y medio después la alcaldesa se dé cuenta de que la encomienda la tiene el propio Ayuntamiento y de que no hay presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones dos semanas después de aprobar el presupuesto 2026".