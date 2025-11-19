PSOE ve en los presupuestos de la Diputación de Jaén "un ariete" para el desarrollo de la provincia

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ve en los presupuestos de la Diputación de Jaén para 2026 "un ariete para el municipalismo, el desarrollo económico de la provincia y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos".

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha señalado en un comunicado que se trata de unas cuentas que "apuestan por el progreso de la provincia, que son un apoyo fundamental para nuestros ayuntamientos y que impulsan proyectos estratégicos para el territorio".

Para Uceda, "mientras la Junta de Andalucía ni está ni se le espera, la Diputación vuelve a ser la gran aliada de nuestros municipios". La responsable socialista ha valorado el aumento de las inversiones, que alcanzan ya los 82 millones de euros, y ha puesto el acento en actuaciones "que van a tener una importante trascendencia para el futuro de la provincia".

En este punto se ha referido a las partidas vinculadas al Cetedex, un centro tecnológico que supondrá "un antes y un después" para esta provincia en materia económica y de creación de empleo. A esto le ha sumado los 25 millones de euros previstos para mejorar las carreteras, continuando así "el trabajo que se viene desplegando en los últimos años para reforzar nuestras infraestructuras de comunicación".

Además, ha apuntado los 6,3 millones de euros "para iniciar el ambicioso programa de actuaciones urgentes en materia de infraestructuras hidráulicas", que superará los 200 millones de inversión en coordinación con el Gobierno de España. También ha aludido a los tres millones de euros destinados a "continuar desplegando ayudas para atraer empresas o ampliar líneas de negocio con una nueva convocatoria".

De igual manera, ha manifestado que la Administración provincial "seguirá siendo el gran baluarte de las políticas sociales" en la provincia, con un presupuesto que supera ya los 121 millones de euros, que va incrementar la ayuda a domicilio y que tiene que "lidiar con el déficit de financiación de la Junta de Andalucía".

En opinión de Uceda, la Diputación de Jaén "vuelve a dar ejemplo de buena gestión, de compromiso con el territorio y de ambición inversora para que la provincia pueda aprovechar las grandes oportunidades que tiene por delante y afrontar con garantías los retos de futuro".