El PSOE de Villacarrillo (Jaén) pide explicaciones sobre el modelo de contratación de los festejos taurinos

Plaza de toros de Villacarrillo. - PSOE DE JAÉN

VILLACARRILLO (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Villacarrillo (Jaén) ha pedido al equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento que "explique con claridad el modelo" de contratación que viene siguiendo durante los últimos años para organizar los festejos taurinos y, especialmente, las condiciones que se establecen y el "importante incremento de su coste en 2026".

"Carmelo García aparece vinculado a la organización de los festejos taurinos de Villacarrillo desde 2023, una continuidad que, unida a la evolución de las cantidades destinadas por el Ayuntamiento y a la propia configuración de los contratos, aconseja analizar el modelo en su conjunto", ha indicado este viernes en una nota la portavoz socialista, Rosa Espino.

Al respecto, ha detallado que en 2023 los festejos supusieron 54.329 euros; en 2024, 42.229 euros; en 2025, nuevamente 42.229 euros; y en 2026 la cantidad asciende a 60.329 euros. Esto supone "18.100 euros más que el pasado año, un incremento cercano al 43 por ciento en un solo ejercicio".

"Estamos hablando de que este año los vecinos de Villacarrillo van a destinar más de 60.000 euros a estos festejos, 18.100 euros más que el año pasado. El equipo de gobierno debe explicar qué justifica un incremento de esta magnitud", ha afirmado.

En todo caso, para el PSOE la cuestión va más allá del coste y cuestiona la propia forma en que el Ayuntamiento viene diseñando estas licitaciones. Los pliegos no se limitan a establecer las características generales o el nivel de calidad exigible a los festejos, sino que predeterminan elementos esenciales de los carteles, "señalando determinados toreros y condicionando de manera muy importante las propuestas que pueden presentar las empresas".

"No tiene mucho sentido hablar de concurrencia cuando previamente se diseña un contrato que deja tan poco margen para competir. Si el Ayuntamiento determina de antemano buena parte del cartel y establece unas condiciones tan concretas sobre cómo debe configurarse el festejo, está reduciendo las posibilidades de que distintas empresas puedan plantear alternativas y competir realmente entre ellas", ha explicado.

En este punto, ha considerado que una licitación pública no puede quedarse simplemente en que formalmente puedan presentarse varias empresas. "La competencia no consiste únicamente en publicar un contrato. Hay que diseñarlo de manera que exista una competencia real y preguntarse si unas condiciones tan predeterminadas la favorecen o, por el contrario, terminan limitándola", ha subrayado la portavoz.

Además, el PSOE ha recordado que sus dudas sobre la gestión de estos festejos vienen de años atrás y que todavía está esperando que el equipo de gobierno explique por qué en 2023 el Consistorio "terminó asumiendo determinados gastos que correspondían al empresario adjudicatario". Entre ellos, determinados transportes y la compra de los toros destinados al espectáculo de recortes.

"Si esos gastos correspondían al empresario, queremos saber por qué los acabó pagando el Ayuntamiento con dinero de todos los vecinos. Lo preguntamos entonces y seguimos esperando una respuesta", ha apostillado Espino.

Los socialistas han hecho hincapié en que no se está cuestionando los festejos taurinos, sino "un modelo de contratación que se viene repitiendo año tras año y que merece ser explicado".

"Queremos saber por qué se configura de esta manera, por qué se imponen unas condiciones que pueden limitar la competencia y si este modelo es realmente el que permite conseguir la mejor feria posible al mejor coste para los vecinos de Villacarrillo. Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no debe ser una opción: debe ser una obligación", ha concluido.