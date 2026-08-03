PTS Granada encara una intensa agenda de innovación para la recta final del año

Sede de la Fundaciíon Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en Granada. - WEB PTS GRANADA

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada afronta la segunda mitad del año con una intensa agenda de iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema de innovación en salud, fomentar la colaboración entre entidades y seguir posicionando a Granada como referente nacional en ciencia, tecnología y emprendimiento.

Así, y según señalan en un comunicado, durante los últimos meses, la fundación ha continuado desarrollando su labor como entidad dinamizadora del ecosistema del PTS Granada, promoviendo espacios de encuentro y colaboración entre investigación, empresa, instituciones y sociedad.

Entre las actuaciones más destacadas figura la celebración de la reciente reunión presencial de Granada Salud, la iniciativa que reúne a los principales agentes públicos y privados vinculados a la ciencia y la innovación en salud para coordinar esfuerzos y generar nuevas oportunidades de colaboración.

En esta reunión previa al verano se anunció la reactivación del Matchmaking Salud, previsto para finales de año, con el objetivo de seguir conectando empresas y profesionales del sector.

A ello se suma la participación de la Fundación en Alhambra Venture, el principal evento de emprendimiento e innovación de Andalucía, donde contó con un espacio propio para mostrar las capacidades del Parque Tecnológico de la Salud de Granada y reforzar así el papel del PTS Granada como uno de los principales ecosistemas de innovación biosanitaria del sur de Europa.

'CONECTA', EN DICIEMBRE

Tras esta primera parte del año, la fundación ya trabaja en varios proyectos estratégicos que marcarán la actividad de los próximos meses. Uno de los hitos será una nueva edición de Conecta, el evento de 'networking' e innovación impulsado por la Fundación PTS Granada que se celebrará el próximo mes de diciembre.

La organización ya está centrada en el diseño del programa y la participación de ponentes de referencia para consolidar este encuentro como un espacio de conexión entre investigadores, empresas, emprendedores, inversores e instituciones, favoreciendo la generación de alianzas y nuevas oportunidades de colaboración.

La programación también contempla en noviembre la celebración de Espacios de Innovación APTE, una iniciativa promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España que acerca la ciencia y la tecnología a la ciudadanía.

En esta edición, las jornadas de puertas abiertas darán a conocer dos de las infraestructuras más representativas: el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía e IAVANTE, Centro de Simulación Clínica Avanzada, dos referentes en investigación biomédica, innovación y formación sanitaria.

Ese mismo mes, la fundación volverá a sumarse a la iniciativa Ciencia y Tecnología en Femenino, promovida por APTE, con el objetivo de despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre estudiantes de Educación Secundaria, especialmente entre las niñas.

La iniciativa acerca referentes femeninos del ámbito STEAM al alumnado mediante ponencias, talleres y actividades prácticas, contribuyendo a reducir la brecha de género en estos estudios y profesiones. Las jornadas de esta novena edición comenzarán el 4 de noviembre y se desarrollarán hasta febrero de 2027.

La agenda de los próximos meses se completa con un 'networking' previsto en el marco del proyecto #MujeresPTS, una iniciativa que continúa consolidándose como espacio de conexión entre profesionales del ámbito científico, tecnológico, sanitario y empresarial.

Estos encuentros fomentan la creación de redes de colaboración, visibilizan el talento femenino y favorecen el intercambio de experiencias entre mujeres que desarrollan su actividad en el ecosistema del PTS Granada.