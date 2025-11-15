Publicados los ganadores de un concurso de escaparates en homenaje al artista Julio Romero de Torres

Archivo - La delegada de Cultura, Isabel Albás, presenta un concurso de escaparates para rendir homenaje a Julio Romero de Torres. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Concurso de Escaparates 'Julio Romero de Torres' 2025 ha hecho público su fallo tras la visita a la ruta de establecimientos que, durante estas semanas, han convertido la ciudad "en un museo a pie de calle".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Cultura, en colaboración con la Federación de Comercio Córdoba y con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pretende acercar "la figura y el universo artístico de Julio Romero de Torres a la ciudadanía desde lenguajes contemporáneos", así como implicar al comercio local "como agente cultural en los barrios y conectar al alumnado de formación profesional y escuelas creativas con contextos reales de diseño y montaje".

En concreto, en esta edición han participado 18 comercios locales de distintos barrios de Córdoba, seleccionados por orden de inscripción y buscando una "representación plural de zonas y estilos". De esta forma, cada establecimiento ha trabajado "codo con codo" con estudiantes de diseño, escaparatismo, gestión de ventas y espacios comerciales, arte floral y otras disciplinas afines, codiseñando y montando propuestas "que reinterpretan la obra del pintor desde una mirada actual y técnicamente solvente".

Tras la deliberación, el primer premio se ha otorgado a El espejo te dice guapa, por su creatividad, la calidad del escaparate y el trabajo desarrollado en torno a la figura de Julio Romero de Torres. Tal y como ha notificado la Administración local, el proyecto "destaca por su adecuación al estilo del comercio, la originalidad del concepto y un hilo conductor sostenido en toda su ejecución, además de su elegancia, calidad técnica y notable repercusión en redes".

El segundo premio ha recaído en Modas Nati por la integración del proyecto con la identidad del comercio y su ejecución "excelente, elegante y limpia", basada en la representación de dos obras de Julio Romero de Torres. El tercer premio ha recaído en Mancini Costura por presentar una creación completa en la que la actividad del comercio se integra con la obra del artista, "destacando por su calidad técnica, originalidad e impacto visual".

Asimismo, el jurado ha concedido el accésit, por igualdad de puntuación, a Librería Maribel, por la "estrecha y fructífera colaboración" con el centro educativo; El guapo te habla, por la "originalidad en el uso de la inteligencia artificial (IA), la calidad de la ejecución, su impacto visual y el espacio dedicado al proyecto", y Rafael del Campo, por "la originalidad de incluir una figura menos conocida de la obra de Julio Romero de Torres" y vestirla con prendas del propio establecimiento.

En contexto, los premios al comercio consisten en 3.000 euros y trofeo conmemorativo para el primer premio; 2.000 euros y trofeo conmemorativo y diploma para el segundo premio; y mil euros, trofeo conmemorativo y diploma para el tercer premio. La ciudadanía podrá seguir visitando los escaparates participantes hasta el 16 de noviembre de 2025, dentro de la ruta cultural difundida por los canales del Museo Julio Romero de Torres y del Ayuntamiento de Córdoba.

En representación del jurado, Fuensanta García de la Torre ha valorado el nivel creativo y técnico de las propuestas que ha confirmado "el potencial del comercio de proximidad como espacio cultural abierto", en una edición que "ofrece una lectura contemporánea, respetuosa y sugerente del universo de Julio Romero de Torres, fruto de una colaboración ejemplar entre comercios y centros educativos".

Además, el jurado también ha estado integrado por la especialista en cultura visual, Ana Rodríguez de la Torre; Gonzalo J. Herreros Moya, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba; Manuel Blasco García, de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba y el representante de Educación de la Junta Francisco Javier Ruiz Moreno.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha agradecido la participación de los comercios y su implicación para acercar al gran público "la figura y el legado de nuestro pintor más universal", y ha concretado que en 2024 el Ayuntamiento celebró el 150 aniversario del nacimiento del pintor con una programación "muy amplia y diversa" que pretendía dar a conocer su trabajo "más allá de los clichés que siempre lo han acompañado", y ha insistido en que "ese compromiso no podía quedarse ahí", motivo por el que han apostado por iniciativas como este concurso "que mantienen viva su figura y su obra".

Por su lado, el presidente de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, Rafael Bados, ha destacado el esfuerzo de los establecimientos participantes en el concurso, que han realizado "verdaderas obras de arte" para rendir homenaje a Julio Romero de Torres, y ha añadido que "el comercio es una de las señas de identidad de nuestra ciudad, igual que lo es nuestro pintor", y por ello desde el principio colaboraron con esta iniciativa "que ha permitido unir la cultura con la vitalidad y afán de superación de nuestros comerciantes".