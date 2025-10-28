Puente Genil (Córdoba) declara no apta para consumo humano el agua de Los Arenales por nido de gorriones en un depósito

Depósito de agua en la aldea de Los Arenales de Puente Genil (Córdoba). - AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) informa de que el origen del problema detectado en el agua suministrada en la zona de la aldea de Los Arenales, que ha presentado un tono azulado y olor a amonio, se debe a una acumulación de materia orgánica de gorriones que han anidado en el interior del depósito, de modo que el agua no es apta para el consumo humano.

Según ha informado el Consistorio, después de un trabajo coordinado entre los servicios municipales, la empresa pública Egemasa y Aguas de Córdoba en los últimos días, se han llevado a cabo diversas analíticas para determinar el foco exacto de la incidencia. Con carácter de urgencia, se va a acometer una limpieza integral del depósito, actuación que permitirá restablecer la calidad del agua en los próximos días.

No obstante, el Ayuntamiento ha recordado que "el agua no es actualmente apta para el consumo humano hasta que concluyan los trabajos, a partir de los cuales se reestablecerá la normalidad del suministro de agua no potable".

Por otra parte, desde la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo se continúa trabajando en la redacción del Plan de Adecuación Ambiental necesario para ejecutar la acometida de agua potable a Los Arenales, un trámite complejo que se prevé culminar a lo largo de 2026, y que permitirá realizar posteriormente la inversión que garantice un suministro estable y de calidad en la zona.

Al respecto, el Ayuntamiento agradece la comprensión de los vecinos afectados, reiterando su "compromiso de transparencia, diligencia y colaboración institucional en la resolución de esta incidencia".