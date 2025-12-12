El Puente Romano de Córdoba acoge este sábado el espectáculo de drones Cuento de Navidad

Archivo - Espectáculo de drones con motivos de Navidad, en una imagen de archivo. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puente Romano de Córdoba acoge este sábado en dos pases, a las 19,00 y 20,00 horas, el espectáculo de vuelo de drones Cuento de Navidad, una creación de la empresa madrileña Umiles Drone Light Show y que forma parte de los actos navideños programados por la Delegación para el Centro Histórico del Ayuntamiento.

Además, este sábado se abren 29 patios en cuatro rutas diferentes en el programa 'Navidad en los Patios', en los que actuarán los coros La Jara, Amigos de Ramón Medina, Sol y Luna y Arcoiris y los grupos flamencos Malasiento, Aires Navideños, Al Son de los Patios y Ecos de Navidad, según ha informado el Consistorio.

Mientras, El Güeñi y la Familia Plantón estarán en la Casa de las Campanas; el grupo Harmonía, en Orive; el dúo Voz-Arp, en la Posada del Potro; Áurea Sax Quartet, en el Archivo Municipal, y Cascanueces, en Marroquíes 6.

Navidad en los Patios, que organiza la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, se celebra los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre, ofreciendo distintas rutas de patios populares, en las que actúan coros y grupos de villancicos flamencos.

Se podrá visitar los patios incluidos en la ruta o rutas de cada día, de 17,00 a 21,00 horas. A ellos hay que sumar tres patios institucionales: los de Palacio de Orive y la Posada del Potro, en los que los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre actuán grupos de cámara de música clásica, y el del Archivo Municipal (Sánchez de Feria,6) en el que hay también conciertos de música navideña los días 13 y 14.

El programa Navidad en los Patios, celebrado por primera vez en el año 2013 para conmemorar el primer aniversario de la Declaración de los Patios Cordobeses como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo organiza la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas y la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses.

'NAVIDAD FLAMENCA'

Por otra parte, el Cine Fuenseca acoge este sábado la 'Navidad Flamenca de Córdoba', una jornada completa de convivencia, que se desarrolla de 13,00 a 23,00 horas y que incluirá, entre otras actividades, la zambomba popular El Puerto y Jerez, en la que participarán los cantaores Capullo de Jerez y José Antonio 'El Sopa' y sus respectivas familias, además del cantaor cordobés Negro Cherokee.

También habrá taller participativo de zambombas para niños, en un espacio animado y ambientado con decoración típica, y productos navideños de nuestra tierra como mantecados, chocolate caliente, perol cordobés, jamón del Valle de los Pedroches y vino Montilla-Moriles.

Y el Coro Ziryab actuará este sábado, a las 18,00 horas, en la Iglesia de la Compañía, dentro del ciclo 'Cantarillo. Música en Navidad', que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. El coro que dirige Gustavo Abela tendrá como invitadas a la soprano Adriana Moreno y la pianista Silvia Mkrtchian. La entrada es libre hasta cubrir aforo. Todo ello junto a otras actividades para el fin de semana.