Los puertos deportivos de la costa de Granada generan más de 9,5 millones de euros de impacto en 2025

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los puertos deportivos de la Costa Tropical, en la provincia de Granada, generaron en 2025 un impacto económico total de 9.531.250 euros, según los datos recogidos en el informe anual de la asociación Marinas de Andalucía, que agrupa a los principales puertos deportivos y clubes náuticos de la comunidad.

En la provincia, la asociación cuenta con dos puertos que suman cerca de 600 amarres: Marina del Este, situado en La Herradura (Almuñécar), y Marina Motril, integrado en el Puerto de Motril, que durante el pasado año registraron una ocupación media del 90 por ciento, reflejando el dinamismo del turismo náutico en la costa tropical granadina.

En conjunto, ambas instalaciones náuticas atendieron a 1.770 usuarios durante 2025, de los cuales 1.368 fueron clientes de base y 402 de tránsito, consolidando su papel como infraestructuras clave para la náutica recreativa en la costa granadina, han señalado desde Marinas de Andalucía en nota de prensa.

En términos económicos, la actividad generada por ambos puertos alcanzó una cifra de negocio total de 9.531.250 euros. De esa cifra, 3.625.000 euros corresponden a la facturación directa de los puertos, mientras que 5.906.250 euros se asocian a la actividad económica indirecta generada por los negocios y servicios ubicados en los recintos portuarios.

En el apartado laboral, la actividad portuaria vinculada a estos puertos generó 88 empleos entre directos e indirectos. Además, los recintos portuarios albergan 23 establecimientos comerciales, contribuyendo a dinamizar la economía local.

Marina del Este es uno de los puertos deportivos más singulares del litoral granadino. Situado en un entorno natural de gran valor paisajístico, se ha consolidado según esta asociación "como un enclave muy valorado por los navegantes que recorren el Mediterráneo y por los aficionados a los deportes náuticos y al buceo".

Por su parte, Marina Motril se encuentra integrado en el Puerto motrileño, uno de los principales nodos marítimos de la costa granadina. Su ubicación estratégica y su oferta de servicios náuticos lo convierten en "un punto de referencia para la navegación en el litoral oriental andaluz y para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo marítimo".

Estos datos se han dado a conocer tras la celebración de la asamblea general de Marinas de Andalucía, celebrada recientemente, en la que la asociación presentó su informe anual 2025, con el balance de actividad, empleo y turismo náutico del sector.

A nivel regional, la actividad de los 19 puertos deportivos y clubes náuticos integrados en la asociación, que suman 9.739 amarres y representan el 42 por ciento del total del sistema portuario andaluz, generó en 2025 un impacto económico cercano a los 900 millones de euros.

Este impacto se compone de 49,8 millones de euros de cifra de negocio directa, correspondiente a la facturación agregada de los propios puertos, y de 849 millones de euros de negocio indirecto, vinculado a la actividad de comercios, servicios y empresas que operan en los recintos portuarios.

Durante el pasado año, los puertos integrados en Marinas de Andalucía registraron una ocupación media del 78 por ciento y atendieron a 33.492 clientes, de los cuales 25.880 fueron clientes de base y 7.612 de tránsito.

En el ámbito laboral, la actividad de los puertos asociados generó 3.220 empleos entre directos e indirectos y los recintos portuarios albergan 589 establecimientos comerciales, lo que pone de manifiesto el peso del turismo náutico en la economía del litoral andaluz.

El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón, ha señalado a este respecto que "el turismo náutico se consolida como un motor económico para el litoral andaluz, generando actividad empresarial, empleo y oportunidades para los municipios costeros".