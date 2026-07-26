Puesto a disposición judicial a un hombre de 32 años por cultivar marihuana en su terraza en Guadix (Granada)

Droga incautada en una terraza en Guadix (Granada). - GUARDIA CIVIL

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Guadix a un individuo de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana en la terraza de una vivienda en la citada localidad granadina.

Según ha concretado la Benemérita en una nota, las pesquisas se iniciaron cuando el área de investigación de la Guardia Civil de Guadix apreció una estructura cubierta con malla de plástico a modo de invernadero en la terraza de un bloque de pisos del municipio, junto con un "intenso olor a marihuana claramente perceptible desde la vía pública".

Asimismo, las quejas vecinales recibidas confirmaron la persistencia del fuerte olor y reforzaron la sospecha inicial para centrar la investigación sobre el inmueble. Tras realizar la entrada y el registro de la vivienda el pasado día 17 de julio, los agentes localizaron en la terraza exterior un invernadero de unos 20 metros cuadrados, construido con un plástico que permitía el paso de luz solar.

En su interior había 27 plantas de cannabis sativa en diferentes estados de crecimiento. Como consecuencia de estos hechos, se procedió a la intervención de la droga y a la puesta a disposición judicial del morador de la vivienda por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.