Queda desierta la subasta por el cuadro 'Nocturno', de Rafael Zabaleta

Imagen del cuadro 'Noctuno', de Zabaleta - ANSORENA

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subasta por el cuadro 'Nocturno', del pintor Rafael Zabalteta, ha quedado desierta. El óleo, pintado en 1953, salió a subasta el pasado 16 de junio con un precio de salida 24.000 euros, una cantidad que según los expertos era bastante inferior a lo esperado por el mundo del arte.

Pese a ello, tal como se ha indicado a Europa Press, desde la sala Ansorena, en Madrid, la puja ha quedado desierta por lo que el cuadro, procedente de una colección particular de Bilbao, no se ha vendido.

Serán sus propietarios los que ahora deberán decidir si hacen una nueva subasta o lo retiran por un tiempo de la venta o gestionan la operación de otra forma.

El cuadro, con un formato de 50 por 61 centímetros, salió a subasta en un lote de 112 obras de otros autores. La obra del pintor de Quesada (Jaén) representa a dos mujeres acostadas junto a una ventana abierta.

'Nocturno' ya fue expuesto en 1953 en Barcelona y en 1975 en Madrid.