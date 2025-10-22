Quiles interviene en Granada entre cientos de partidarios y detractores y un amplio dispositivo de seguridad

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presencia del periodista y activista Vito Quiles en la tarde de este miércoles ante la Facultad de Derecho, en el centro de la capital granadina, ha conllevado un amplio dispositivo de refuerzo de seguridad de la Policía Nacional, entre centenares de partidarios y detractores que han estado separados por una calle en dos plazas contiguas del centro de Granada capital.

Con momentos de tensión y algunas refriegas, los gritos a favor y en contra se han repetido hasta última hora de la tarde, después de que el activista haya abandonado la Plaza de la Universidad. En una de ellas, un hombre ha sido retirado por agentes policiales de una pelea en ciernes, y ha sido identificado, según las fuentes consultadas por Europa Press en la Policía Nacional.

La llegada de Quiles se ha producido a alrededor de las 18,15 horas, unos 15 minutos después de lo que había anunciado, desde la entrada de la Plaza de la Universidad próxima al acceso principal de Derecho, donde ha estado controlada la puerta para que solo pudieran pasar al edificio miembros de la comunidad universitaria desde alrededor de las 17,00 horas, cuando comenzaba la concentración en contra de la visita del activista.

Quiles ha llegado con sus colaboradores hasta la valla que delimitaba la Plaza de la Universidad antes del doble cordón policial que, con la calle San Jerónimo en medio cortada al tráfico, separaba a sus partidarios ante Derecho, de los que estaban en la de la Encarnación en contra, entre gritos por España y contra el fascismo en cada bando.

Con un megáfono y durante alrededor de media hora ha intervenido con una bandera de España y a hombros de un colaborador señalando, entre otras consignas, que "la Universidad es de todos los españoles", con críticas al rector de la de Granada, Pedro Mercado, que ha explicado este miércoles por la mañana que el acto no podía celebrarse en Derecho al no haberse solicitado de forma formal.

Ha calificado de "movimiento masivo patriótico histórico" el que se está produciendo con la gira 'España combativa', que comenzaba esta pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene previsto continuar en la Pablo de Olavide de Sevilla este jueves, y en la de Málaga el próximo viernes.

Gritos como "fuera fascistas de la Universidad" y contra Quiles han sido la nota predominante de la concentración en contra del acto anunciado por el activista en Granada, en la que se han mostrado banderas republicanas, y se han prolongado tras su marcha, mientras que algunos de sus partidarios han seguido tras la valla de la Plaza de la Universidad, en la que ha llegado a mostrarse previamente una enseña con el escudo franquista, coreando lemas como "Pedro Sánchez a prisión", "que te vote Txapote" y "España cristiana, no musulmana".

Para que durante más de dos horas la tarde haya evolucionado sin incidentes en el entorno de Derecho, la Policía Nacional ha articulado un dispositivo de refuerzo de la seguridad con agentes de sus unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción en prevención a las puertas de la facultad.

La Subdelegación del Gobierno en Granada había indicado por su parte en la mañana que le había sido comunicada la concentración en protesta por el acto anunciado por Quiles, pero no la convocatoria del activista, que ha difundido el lugar y la hora a través de sus redes sociales y las de la iniciativa 'España combativa'.

La UGR por su parte mantuvo una reunión de coordinación con la Subdelegación del Gobierno para este dispositivo que también ha tenido como objetivo proteger los accesos a la Facultad de Derecho.