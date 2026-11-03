Una quincena de personas con discapacidad participa en Jaén en un curso de acceso a la administración electrónica

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JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de personas con discapacidad han comenzado este martes en Jaén su formación en un curso de acceso a la administración electrónica que imparte Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo.

Esta acción formativa de diez horas lectivas se imparte hasta este miércoles y está dividida en módulos: 'Cómo utilizar el DNIe'; 'Cómo solicitar un certificado digital de la FNMT'; 'Sistema Cl@ve: cómo darse de alta y usar Cl@ve PIN'; 'Qué es el DNIe 3.0' y 'Aprender a utilizar el pasaporte electrónico', según ha iformado en una nota la citada organización.

Inserta ha destacado que "proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social".

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE "es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad" con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

La Fundación ONCE puso en marcha Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Tiene una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.