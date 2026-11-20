Archivo - Imagen de archivo de un curso de Fundación ONCE. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Jaén el curso titulado 'Diseña tu empleo 2.0', al que asisten 15 personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 80 horas lectivas se imparte hasta el próximo 16 de diciembre y está dividida en los módulos búsqueda activa de empleo en el entorno digital, entrevista 'on line' y tutoría y 'coaching' colectivo, según ha informado este viernes en una nota la citada organización.

"Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social", ha señalado.

La Fundación ONCE es "la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad" con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, puso en marcha Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Posee una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.