Junta extraordinaria de la Real Academia Española (RAE) celebrada en Córdoba por el cuarto centenario del fallecimiento de Luis de Góngora. - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) ha celebrado este jueves en Córdoba una junta pública de carácter extraordinario, presidida por su director, Santiago Muñoz Machado, para conmemorar el cuarto centenario del fallecimiento de Luis de Góngora y homenajear a las letras y al pensamiento vinculados a la ciudad a lo largo de su historia.

Según ha informado la institución en una nota, el acto ha tenido lugar en la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha comenzado tras la lectura de la antífona y la oración habituales con la lectura por parte de la secretaria de la Academia, Paloma Díaz-Mas, del acta de la sesión anterior, correspondiente al ingreso de Sergio Ramírez en la corporación el pasado domingo 15 de noviembre.

A continuación, el director de la RAE ha intervenido para exponer el sentido de este encuentro, centrado en la figura y la obra de Luis de Góngora y Argote --vinculado al Cabildo de la Mezquita-Catedral desde su juventud--, así como en el recuerdo de los pensadores y literatos relacionados con Córdoba que han cultivado las letras en español.

Posteriormente, diversos académicos han realizado un recorrido por la literatura y el pensamiento cordobeses. Así, Juan Gil ha abordado la presencia de Séneca y Lucano en la literatura latina, mientras que José Manuel Sánchez Ron ha analizado la figura de Averroes y la difusión del pensamiento clásico. Por su parte, José Antonio Pascual e Inés Fernández-Ordóñez han disertado sobre la expansión del castellano y la obra de Fernando III el Santo; Pedro M. Cátedra ha tratado sobre Juan de Mena, y Juan Luis Cebrián ha intervenido acerca del Inca Garcilaso y el inicio de la literatura americana.

Asimismo, el académico Pedro Álvarez de Miranda ha expuesto la ponencia 'El concurso académico sobre el vocabulario de las obras de Góngora (1921-1931)'; Aurora Egido ha presentado la edición facsimilar de 'Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico por Miguel Artigas' --obra premiada por la RAE en 1925--; y la secretaria de la corporación, Paloma Díaz-Mas, ha analizado la relación entre Góngora y el romancero.

Por último, ha intervenido el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, quien ha recordado a otros intelectuales cordobeses vinculados a Góngora, así como a los naturales de la provincia que, desde la fundación de la RAE, han sido designados académicos de número. Entre ellos, ha citado a Vicente de los Ríos; Ángel de Saavedra, duque de Rivas; Juan Valera y Alcalá-Galiano; Francisco de Paula Canalejas y Casas; Antonio Fernández Grilo (electo), y Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

Junto a Muñoz Machado, a esta junta extraordinaria han asistido los académicos de número Juan Luis Cebrián, Ignacio Bosque, José Antonio Pascual, José Manuel Sánchez Ron, Pedro R. García Barreno, Salvador Gutiérrez Ordóñez, José María Merino, Inés Fernández-Ordóñez, Pedro Álvarez de Miranda, Juan Gil, José B. Terceiro, Aurora Egido, Paz Battaner, Paloma Díaz-Mas, Dolores Corbella, Asunción Gómez-Pérez, Clara Sánchez, Pedro M. Cátedra, Cristina Sánchez López y Sergio Ramírez Mercado. También ha estado presente el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Francisco Javier Pérez.

Previamente al pleno se ha celebrado el acto institucional de bienvenida a la RAE, en el que han participado el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García; el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

El pleno de la RAE está integrado por los académicos de número que componen la institución y le corresponde resolver los asuntos lingüísticos, literarios, gubernativos y de cualquier otro orden, celebrando habitualmente sus sesiones semanales los jueves por la tarde en su sede de Madrid bajo la presidencia del director, según ha recordado la corporación.