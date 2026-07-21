Rafael Escuredo pregunta a Zapatero si es "consciente del daño" que hace al verse "involucrado en delitos por la pasta"

Archivo - El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, durante el acto de entrega de los premios Plaza de España. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE-A, Rafael Escuredo, ha lamentado este martes que "compañeros y amigos" suyos, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "se vean involucrados en delitos por la pasta".

"¿Eres consciente del daño que nos haces?", le ha preguntado públicamente al exlíder socialista el que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía de la etapa autonómica, Rafael Escuredo, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social 'X'.

El también presidente de honor del PSOE-A ha comentado por esa vía que se morirá "sin entender que compañeros y amigos" suyos, "como Rodríguez Zapatero, se vean involucrado en delitos por la pasta". "¿Eres consciente del daño que nos haces?", ha zanjado Escuredo su comentario.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

A través de un escrito dirigido al juez este pasado lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.