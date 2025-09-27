Ramírez (Vox) exige al Gobierno "soluciones urgentes" frente a la plaga de mildiu que "arrasa los viñedos" de Córdoba

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de España con el objetivo de reclamar "explicaciones y soluciones urgentes ante la grave plaga de mildiu que está devastando la producción vitivinícola en Andalucía y en otras comunidades españolas" y que en Córdoba, en concreto, "arrasa los viñedos" de Montilla-Moriles.

Según ha informado Vox en una nota, Ramírez ha explicado que el mildiu "ha provocado pérdidas históricas en nuestros viñedos, con explotaciones que han visto reducida su producción hasta en un 80%", y "la situación es tan grave que en muchas parcelas la cosecha de este año se ha perdido por completo".

Por eso, "desde Vox hemos preguntado al Gobierno cuántos agricultores estima que se han visto afectados en España y a cuánto asciende la superficie dañada. También queremos saber si piensa impulsar un plan de ayudas directas para nuestros viticultores, y qué medidas concretas va a poner en marcha, para que esto no vuelva a repetirse en futuras campañas".

El diputado cordobés ha incidido en que "esta plaga, no solo amenaza la producción vitivinícola, sino también el futuro de miles de familias que dependen de este sector estratégico", pues, "el vino forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra economía. No podemos permitir que el abandono del Gobierno condene a la ruina a viticultores que llevan generaciones cuidando nuestras viñas".

Ramírez ha añadido que "es imprescindible que el Ejecutivo dé la cara y explique si tiene previsto coordinarse con las comunidades autónomas o con la Unión Europea (UE) para articular fondos específicos que compensen las pérdidas de los agricultores". Además, ha preguntado al Gobierno si "se plantea mejorar el sistema de seguros agrarios, autorizar el uso de fungicidas eficaces y, en definitiva, ofrecer soluciones reales a un sector que no puede seguir soportando solo las consecuencias de esta plaga".

Finalmente, el diputado de Vox por Córdoba ha opinado que "es intolerable" que mientras el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, "gasta millones en propaganda y concesiones a separatistas, abandone a quienes sostienen nuestra tierra con su trabajo diario".