Ramón Pérez Carrión asume la Alcaldía de Benatae (Jaén) "con ilusión y ganas de mejorar la vida de los vecinos"

Ramón Pérez Carrión asume la Alcaldía de Benatae (Jaén). - PSOE JAÉN

BENATAE (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benatae (Jaén) ha celebrado este lunes un pleno en el que ha sido designado Ramón Pérez Carrión (PSOE) como nuevo alcalde del municipio, en sustitución de Pascual Bermúdez. El nuevo regidor ya había ejercido las funciones de Alcaldía durante el último año, en sustitución de Bermúdez, quien se encontraba de baja médica.

El nuevo alcalde socialista ha asegurado que asume la responsabilidad "con ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando con más fuerza si cabe para mejorar la vida de los vecinos". Asimismo, ha destacado que el municipio "ha experimentado un importante avance en los últimos años", aunque ha señalado que "todavía hay asuntos pendientes" y que es necesario continuar mejorando infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

"Queda un año de mandato y vamos a meter una marcha más en el Ayuntamiento para seguir siendo esa administración que soluciona los problemas, que afronta las dificultades y que siempre da respuesta a los vecinos", ha indicado.

Al pleno ha asistido la secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, quien ha trasladado todo el apoyo de la dirección provincial del partido a la Agrupación de Benatae y al equipo de Gobierno municipal.

"La transformación que ha experimentado Benatae tiene el sello socialista de su Ayuntamiento. Por tanto, Pérez Carrión y el resto de concejales del PSOE van a continuar por este camino, dejándose la piel por el futuro de este pueblo", ha concluido.