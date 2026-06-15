Reabierta la A-312 en Navas de San Juan (Jaén) tras el vuelco de un remolque de camión

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JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-312 a su paso por Navas de San Juan (Jaén) ha sido reabierta tras permanecer varias horas cortada al tráfico por el vuelco de un remolque de camión. Desde las 13,30 horas, se ha establecido paso alternativo por uno de los carriles que ha quedado liberado.

El accidente, según ha quedado registrado por la DGT, ha tenido lugar sobre las 9, 25 horas, a la altura del kilómetro 40 cuando, por motivos que no han trascendido, ha volcado el remolque del camión, lo que ha originado el corte de la vía en ambos sentidos. El conductor del camión, según ha informado desde EMA 112, ha resultado herido leve.

Hasta que no se ha liberado la calzada del vehículo siniestrado, se han habilitado pasos alternativos a través de la JA-8100 y por la JA-8102.