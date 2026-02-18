Reabierta la A-92G en sentido Granada por los daños causados por un camión en un paso superior

Archivo - Sierra Nevada desde la A92, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía entre Granada y Santa Fe (A-92), que se cortó al tráfico en sentido a la capital granadina este pasado martes por los daños ocasionados por un camión que no cumplía los límites de gálibo y que causó daños en el paso superior a la altura de Bobadilla, en el kilómetro 7, ya ha sido reabierta a la circulación.

Así lo han indicado desde Fomento de la Junta a los medios en la mañana de este miércoles. En una nota de servicio, se informaba tras el corte de que el personal de carreteras de la Administración autonómica había procedido al mismo por motivos de seguridad y había establecido los desvíos hacia el barrio de la Chana.

Los hechos ocurrieron sobre las 13,30 horas de este pasado martes, cuando un camión que transportaba una retroexcavadora golpeó la pasarela peatonal situada en el kilómetro 2, a la altura de la barriada La Pulga, en Santa Fe, causando daños en la infraestructura, por lo que se procedió a "prohibir el paso de viandantes".

El camión continuó su recorrido e impactó con un segundo paso superior, situado en el kilómetro 7, dañando una de las vigas. La Consejería de Fomento ha trabajado desde entonces en la colocación de una cimbra o andamio para la reapertura de la A-92G "con plenas garantías de seguridad".