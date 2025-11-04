Reabre el consultorio de Darro (Granada) este miércoles tras subsanarse los desperfectos provocados por la familia ocupa

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consultorio de Darro tiene previsto reabrir este miércoles una vez que finalizaron los trabajos de fontanería destinados a solventar las humedades detectadas en el edificio municipal que alberga este recurso de salud de este municipio de la comarca de Guadix, y la contratación de un nuevo servicio de seguridad.

Así lo han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press en Darro después de que en el último mes aproximadamente haya estado cerrado el consultorio por unos problemas de humedades que vienen de la planta superior del inmueble, que permanece ocupada por una familia. Mientras tanto, los usuarios de este municipio de unos 1.700 habitantes han estado siendo derivados al centro de salud de Purullena.

Según denunciaba UGT en una nota de prensa sobre este asunto el pasado 20 de octubre, el Área de Gestión Sanitaria Nordeste Granada incumplió en este recurso de salud, que ya ha cerrado en varias ocasiones por los problemas en el edificio, cuya ocupación está denunciada, "con la responsabilidad de cuidar de sus profesionales, cada vez más escasos y más agotados por este maltrato al que se ven sometidos una y otra vez".

Desde UGT, que criticó el último cierre, que ahora llega a su fin, indicaron que iban a continuar exigiendo "que se respeten los derechos de usuario de la sanidad pública y trabajadores, todos ellos víctimas de esta nefasta gestión por parte de las administraciones implicadas" en la gestión del consultorio.