Rebajan a 29 meses de cárcel la condena al subinspector de Policía Local de Granada por maltrato a su pareja

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha rebajado de 32 a 29 meses de prisión la condena para el subinspector de la Policía Local granadina que fue juzgado el pasado octubre por malos tratos a la que fuera su pareja sentimental.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso del acusado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 5 de Granada y la revoca en lo relativo a la pena privativa de libertad por el delito de malos tratos habituales.

Así, en lugar de los dos años de condena impuestos por este delito, la Audiencia lo rebaja a 21 meses imponiendo la pena por este ilícito en su mínima extensión.

Junto a ello, la Sala mantiene la pena de otros ocho meses de prisión por un delito de menoscabo psíquico y el resto de pronunciamientos de la sentencia dictada en primera instancia, que también le impone la privación del derecho a tener armas durante tres años y la correspondiente prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de su hija.

La Audiencia ha aceptado el relato de hechos plasmados en la primera sentencia, en la que se señalaba que en 2017 la relación de la víctima con el acusado "se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio hacia su persona", con "insultos y expresiones vejatorias" con el ánimo de "humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales".

Asimismo, efectuó amenazas verbales" como "soy capaz de matar" y "actos de intimidación, manipulación y violencia material dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante".

También "mostraba comportamientos agresivos" y "mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares", con "daño psíquico" para la víctima.

ABSOLUCIÓN

Este mismo agente, representado por el letrado Domingo Domingo, fue absuelto a mediados de marzo en la causa que se abrió contra él por presuntamente romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

Por otro lado, y en relación a estos hechos, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogén, entre ellos al que fuera jefe del cuerpo José Manuel Jiménez Avilés, que declaró en diciembre como investigado.

Se investiga concretamente la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista. El agente fue relevado a comienzos de curso como jefe de estudios de la Policía Local para destinarlo a tareas de archivo.