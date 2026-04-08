Activados planes de actuación para potenciar el impacto positivo de proyectos mineros en Huelva

Archivo - Mina de Riotinto, en Huelva. - ATALAYA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento de la activación de los planes específicos de actuación de los proyectos mineros de Atalaya Mining y Sandfire Matsa, en la provincia de Huelva, en aplicación del Decreto 15/2026 por el que se potencia el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible en Andalucía, que entró en vigor el 13 de marzo de 2026.

Según ha indicado la Junta en una nota, la finalidad que se persigue es "el desarrollo y consolidación" de los ecosistemas minero e industrial relacionados con las instalaciones mineras "de gran relevancia" en las comarcas y zonas de influencia mineras, buscando "la especialización, diversificación económica y desarrollo de los correspondientes sistemas productivos locales".

En la provincia de Huelva, las grandes instalaciones mineras, aquellas con un volumen de extracción de mineral metálico proyectado igual o superior a un millón de toneladas anuales en su caso y un impacto en el empleo directo de al menos 200 personas trabajadoras, se corresponden con Atalaya Mining y Sandfire Matsa, ya que éstas conllevarían el tratamiento de 15 y 4,5 millones de toneladas anuales y un impacto en el empleo de 2.500 y 900 personas respectivamente.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha iniciado el procedimiento para la aprobación de los planes específicos de actuación de Atalaya Mining y Sandfire Matsa, que se acompaña con la puesta en marcha de sendas mesas de trabajo a las que se ha invitado a participar a los agentes económicos y sociales más representativos, colegios profesionales del ámbito minero, Cámara de Comercio, agentes del conocimiento y las entidades locales incluidas en las correspondientes comarcas y zonas de influencia minera, además de la asociación empresarial Aminer y las propias compañías mineras promotoras de estas instalaciones.

El objetivo de estas mesas, según indica la administración andaluza, es "dar participación en el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de estos planes específicos de actuación".

Así, el plan para potenciar el impacto económico, social y sobre el empleo de la mina Atalaya Mining abarca a los municipios de la comarca minera de Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Campofrío, Zalamea la Real, La Granada de Riotinto y Berrocal, así como a Valverde del Camino y Beas, en el ámbito de su zona de influencia minera.

Por su parte, el relativo a Sandfire Matsa engloba a los municipios de Almonaster la Real, Cortegana, Calañas, El Cerro de Andévalo, así como a otros municipios del entorno próximo como La Zarza-Perrunal y Valverde del Camino. Ambos planes incluirán cinco tipos de medidas.

Por un lado, de apoyo económico o financiero para la ejecución de inversiones y actuaciones. Por otro, medidas facilitadoras para impulsar estructuras productivas "eficientes y sostenibles", fomentar las sinergias entre sectores industriales y actores de las cadenas de valor de bienes y servicios industriales, así como "mejorar el entorno para el desarrollo de los ecosistemas minero e industrial".

Asimismo, recogerán iniciativas para fomentar el capital humano e impulsar la mayor participación de la mujer, así como medidas para la agilización administrativa en la ejecución de las inversiones; y otras orientadas a la coordinación administrativa, la comunicación y la gobernanza, incluida la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

De esta manera, en línea con lo establecido en el eje de impulso social y económico de la actividad y el territorio de la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, se buscará el apoyo a la cooperación y los clústeres de las empresas mineras y de servicios mineros andaluzas.

También el fomento de la cualificación y recualificación profesional, la optimización de los beneficios socioeconómicos en los ámbitos locales y colaboración de los proyectos mineros en el desarrollo rural y de las comarcas mineras, el apoyo a iniciativas de valorización del patrimonio minero y sus valores culturales y turísticos, así como el apoyo a la internacionalización de las empresas del sector minero, con especial atención a las pymes auxiliares.