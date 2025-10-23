Rechazo del Pleno del Parlamento a PNL de Vox que pedía al Gobierno que suprima el arraigo para los migrantes

El diputado del Grupo Vox en Andalucía Benito Morillo, este jueves en el Pleno del Parlamento en la defensa de la PNL. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía con la cual reclamaba al Gobierno que deje de utilizar la institución del arraigo como "herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación".

La PNL se ha desestimado por la suma de los votos contrarios a su aprobación de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. La defensa de la iniciativa ante el Pleno la ha ejercido el parlamentario de Vox en Andalucía Benito Morillo.

En el caso de la Junta de Andalucía le planteaba "suprimir cualquier tipo de financiación a entidades u oenegés que colaboren con la inmigración ilegal y las mafias de tráficos de seres humanos", para remarcar que se haga "especialmente" con las colaboradoras en favorecer a "personas que han entrado de forma ilegal en nuestra nación y puedan regularizar su situación".

De los cuatro mandatos por los cuales abogaba la iniciativa de Vox se repartían equitativamente entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía.

En el caso del Estado le requería "la expulsión inmediata" de los extranjeros que "hayan entrado de forma ilegal", medida que querían extender a los migrantes que "hayan entrado de forma legal pero cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida".

Reclamaba Vox del Gobierno andaluz que hiciera "modificaciones legales" para que quien "de forma ilegal" hubiera llegado a España "pueda obtener ningún tipo de ayuda pública", además de declarar "la prioridad nacional" en la distribución de las ayudas sociales.

En la exposición de motivos de la PNL señalaba Vox en Andalucía que el arraigo es un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para indicar que la residencia por esta vía para los migrantes se ha multiplicado por 7,5 al pasar de los 43.848 personas residentes en marzo de 2020 a los 328.841 de marzo de este año.

Dice que en el caso de Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 lograron la nacionalidad española 23.157 personas.

Con estos datos argumentaba Vox el añadido de otro impulso legal como sería la reforma del Reglamento de Extranjería de 2024, iniciativa de la que subraya que "no busca una modernización técnica" al considerar que se trata de "una regularización masiva encubierta" al esgrimir aquí que la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado el propósito del Gobierno de que "casi un millón de inmigrantes que han accedido de forma ilegal a nuestra Nación regularizar su situación en apenas tres años".

Se lamentaba la propuesta de Vox de que "se reducen los requisitos y se dan más facilidades para reagrupaciones" cuando ha señalado un escenario donde "millones de españoles sufren paro, salarios bajos y falta de vivienda".