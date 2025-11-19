Reclaman una inclusión "plena y efectiva" en el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, ha reclamado este miércoles en el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE que se está celebrando en Granada, que la institución universitaria promueva una "inclusión plena y efectiva, sin excepción", porque "aún camino por andar".

Según ha emitido la Fundación ONCE en una nota, el secretario ha afirmado que la inclusión "plena y efectiva" de todos los ciudadanos "sin excepción" en la Universidad debe ser "una exigencia para una sociedad democrática" como la española, donde se ha avanzado "notablemente" desde el inicio de la democracia hasta el momento actual con "puntos de inflexión normativos", pero donde hay todavía "margen de mejora".

En este sentido, ha reconocido que quedan "desafíos" por atender, como el aumento de personas con discapacidad en los estudios superiores, la mejora de la accesibilidad en los campus o la mayor formación del profesorado para lograr que la Universidad sea "realmente inclusiva y no pierda talento".

"España no puede permitirse el lujo de perder talento y las universidades deben comprometerse para que esto no suceda en el caso de las personas con discapacidad", concluyó el secretario general de Universidades.

En contexto, junto a García Pascual participaron en la inauguración del congreso el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco; el secretario adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, José Frederico Ludovice; el rector de la Universidad de Almería (UAL) y presidente de CRUE-Asuntos Estudiantiles, José Joaquín Céspedes; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada (UGR), Mar Venegas; la directora de la OEI en Honduras y Nicaragua, Carmen Largespada; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, todos ellos, conducidos por la directora de Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, que coincidieron en subrayar la importancia de trabajar de manera conjunta para "seguir avanzando en materia de inclusión, compartiendo metodologías y tecnologías accesibles".

En nombre de la UGR, Venegas agradeció la elección de esta ciudad para acoger el congreso y contribuir con ello a hacer este espacio de la universidad más accesible y mostró su deseo de que las propuestas, contenidos y compromisos que surjan del encuentro "muestren el camino por el que seguir trabajando en materia de inclusión".

Por último, Durán ha manifestado que este Congreso, que cumple su séptima edición, se ha consolidado como "un espacio para reflexionar sobre una universidad verdaderamente inclusiva", y ha estimado que la sociedad "no puede permitirse perder talento".

Al hilo, ha asegurado que la Universidad es un espacio donde se genera "conciencia colectiva, ciudadanía activa y una participación democrática y más justa", y ha afirmado al respecto que "es un imperativo ético construir juntos una universidad verdaderamente inclusiva".

Por otro lado, tras la apertura, tuvo lugar la conferencia inaugural a cargo del experto británico Richard Gerver, con una ponencia titulada 'El poder transformador de la educación en un mundo cambiante y globalmente interconectado'. El experto británico ha sido director del Grange Primary School, en el Reino Unido, desde donde impulsó su transformación, "consiguiendo revertir la situación de una entidad en crisis a un ejemplo de éxito", una labor "revolucionaria" le ha valido reconocimientos internacionales, entre ellos premios de la Unesco y del gobierno británico.

En contexto, promueve una educación adaptada a las necesidades del siglo XXI y XXII, donde lo importante no son los exámenes ni la memorización, sino "el desarrollo integral del estudiante, fomentando la creatividad, la curiosidad y la pasión por aprender". Es autor del libro 'Simple Thinking', en el que aboga por "simplificar la vida y el trabajo para liberar el potencial humano, inspirando a las personas a enfocarse en lo esencial, fomentar la resiliencia y cultivar la curiosidad".

De esta forma, Gerver ha protagonizado la que, según dijo, ha sido la conferencia "más importante entre la veintena de intervenciones que ha tenido este año a lo largo del mundo", y ha advertido a todos de que el mundo está hecho "un desastre total" y que asistimos al momento de mayor incertidumbre, en el que nos jugamos el futuro de las generaciones venideras. Ante ello, ha aseverado que "no podemos seguir desperdiciando recursos humanos", y que es nuestra responsabilidad "encontrar la paz mundial o la cura para el cáncer".

VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

El Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' es un encuentro de expertos en educación superior que en su VII edición, organizada por Fundación ONCE y la UGR, se centrará en "construir propuestas y estrategias y en avanzar en nuevos modelos de educación inclusiva".

Durante los tres días que dura el evento, se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, posters, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados, "promoviendo la colaboración interinstitucional y la generación de propuestas innovadoras que impulsen el cambio hacia una universidad verdaderamente inclusiva e ideas que mejoren las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad".

En definitiva, su objetivo general es "analizar, debatir y aportar conocimiento sobre investigaciones, propuestas y estrategias que permitan ir avanzando hacia la equidad en los modelos de educación superior", mejorando así las prácticas inclusivas de las universidades y la formación para el empleo del alumnado con discapacidad.

En total y organizado por Fundación ONCE y la UGR, el Congreso cuenta con el apoyo de Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo Plus, así como con la colaboración de la Fundación Universia, CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Ayuntamiento de Granada, Acciona, Accenture, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.