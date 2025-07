Reclaman un registro "abierto y transparente" de agresiones a enfermeras, cinco en la provincia de Jaén este año

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, Antonio Álamo, ha reclamado un registro abierto y transparente para minimizar las agresiones a enfermeras. En la provincia de Jaén se han registrado en lo que va de año cinco agresiones a enfermeras, dos de ellas físicas y tres verbales.

Álamo señala en un comunicado que en 2024 se denunciaron un total de 2.525 agresiones. Sin embargo, para el Ministerio de Sanidad esa cifra alcanza las 4.417, lo que demuestra que "es preciso mejorar la forma de registrar estos incidentes".

Álamo ha instado a "una mayor coordinación y transparencia en el acceso a los datos". Los servicios de salud registran las agresiones que se producen en sus regiones, pero sólo en el ámbito público. La sanidad privada, según el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, "también debería notificar los incidentes que se producen en este ámbito", y trasladarlos tanto al Ministerio de Sanidad como a los colegios profesionales, a los colegios de enfermería.

El objetivo es que "la información fluya mejor y tengamos un mayor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, poder adoptar medidas que puedan ser más efectivas para su prevención". Ha añadido que "lo que no se registra no se conoce" y, en consecuencia, "no existe y no se puede luchar contra ello".

Los datos vuelven a mostrar que "hay una infranotificación de sucesos, especialmente de amenazas y violencia verbal, que al final quedan impunes", de ahí que el registro, la notificación y la denuncia ante todos los estamentos sean tan importantes. "Ante cualquier tipo de agresión no nos podemos quedar callados. Hay que tener tolerancia cero contra los agresores", ha dicho Álamo.

Desde los Servicios Jurídicos de la institución colegial en Jaén informan de que entre el 70 y 80 por ciento de las agresiones verbales quedan impunes. Los insultos son recibidos mayoritariamente (90-95 por ciento) por enfermeras y son proferidos por hombres.