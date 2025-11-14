Recogen material de ayuda para la familia afectada por el incendio de Las Gabias (Granada): "Lo han perdido todo"

Archivo - Imagen de archivo de un espacio público de Las Gabias - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa del Centro Escuela Infantil (CEI) La Ermita de Las Gabias ha activado una campaña para recoger "cualquier ayuda" que pueda apoyar a una familia cuyos miembros "lo han perdido todo" en el incendio de su vivienda este pasado jueves por la tarde en este municipio del área metropolitana de Granada, en el cual una niña de tres años perdió la vida.

En este contexto desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) Piolín de este CEI La Ermita ha solicitado ayuda para esta familia que "ha perdido su hogar" tras sufrir "una tragedia" que "ha dejado profundamente conmocionados" a los vecinos de Las Gabias.

"Una familia de nuestro centro ha perdido su hogar en un incendio y de manera devastadora" por lo que cualquier ayuda "será un gran apoyo en estos momentos tan duros", apuntan desde el AMPA Piolín pidiendo "con urgencia" material como ropa o calzado de hombre, mujer, y niños.

También se pide colaboración para la recogida de enseres y artículos de hogar, ropa de cama y mantas, "algún juguete" o "utensilios básicos" como los de cocina, higiene o pañales. "Todo lo necesario para volver a empezar", señalan desde la comunidad educativa.

En el CEI La Ermita todas las mañanas a las 9,15 horas "se podrán dejar los artículos y dinero en metálico para que puedan afrontar todos los pagos, como es el sepelio", señalan, agradeciendo la solidaridad, apoyo y humanidad "en este momento tan difícil para la familia".