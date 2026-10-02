El rector de la UJA apela a la incorporación de la mujer a disciplinas STEM para corregir el desequilibrio actual

Intervención del rector de la UJA, Nicolás Ruiz - UJA

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha apelado a la incorporación de la mujer a disciplinas STEM para corregir el desequilibrio actual. Así lo ha indicado en la apertura del V Congreso Nacional Women Leaders Jaén.

Las mujeres representan apenas el 13 por ciento del estudiantado en las ingenierías y el 18 por ciento de los profesionales en las disciplinas STEM, según los datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

"En las últimas décadas se han logrado avances innegables, pero aún perviven desequilibrios profundos, barreras estructurales que condicionan el avance profesional de las mujeres", ha dicho Ruiz.

Ha añadido que este desequilibrio "es injusto y constituye una intolerable realidad que nuestra sociedad no se puede permitir, porque no podemos resignarnos a prescindir de la mitad del talento de nuestro país", ha apuntado el rector.

Durante su intervención en este congreso, organizado este viernes por la Asociación Emprendimiento en Red en el antiguo Hospital de los Marqueses de Linares, Nicolás Ruiz, ha indicado que las vocaciones STEM femeninas no deben ser un simple porcentaje en una estadística.

"La tecnología no es neutra. Por ejemplo, si no hay mujeres investigando e implementando los algoritmos de la IA, estaremos automatizando los sesgos machistas del pasado, en lugar de programar la igualdad del futuro", a lo que ha añadido que "las científicas y las ingenieras de hoy están esculpiendo la ventana por la que miraremos el mañana".

"No podemos permitir que las niñas y jóvenes sigan tropezando con 'techos de cristal' o 'suelos de barro'. Necesitamos romper estereotipos desde las etapas más tempranas de la educación. Necesitamos inculcar a nuestras niñas y jóvenes la vocación por la ciencia y la tecnología; necesitamos decirles que la sociedad las necesita para su avance", ha concluido el rector.