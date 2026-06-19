El rector de la Universidad de Córdoba reclama inversión en infraestructuras en su toma de posesión ante Juanma Moreno

Juanma Moreno (c), entre Manuel Torralbo, y María del Carmen Castillo, possando tras el acto de toma de posesión del rector. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha reclamado este viernes mayor "inversión en infraestructuras universitarias", y no solo en el mantenimiento de sus instalaciones, sino en su renovación y modernización, lo cual ha pedido directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, durante su intervención en el acto de su toma de posesión como rector de la UCO por segundo mandato consecutivo.

En este sentido, el rector, que ha tenido palabras de recuerdo y cariño para el desaparecido consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, quien fue su antecesor como rector de la UCO y presidente de la CRUE, ha subrayado que "invertir en infraestructuras universitarias no significa únicamente construir o reformar edificios, significa crear mejores condiciones para formar el talento, desarrollar investigación de excelencia, atraer proyectos competitivos y generar innovación al servicio de la sociedad".

Junto a ello, ha argumentado que los campus de las universidades públicas andaluzas, entre ellas la UCO, "requieren algo más que mantenimiento, necesitan modernización, renovación y adaptación a los desafíos científicos, tecnológicos e internacionales".

En lo que respecta a la financiación universitaria, Torralbo, quien se ha emocionado cuando ha aludido al tiempo que le roba a su familia por atender las obligaciones de su cargo al frente de la UCO, ha afirmado las universidades públicas andaluzas creen "en el modelo de financiación acordado" con la Junta de Andalucía, y comparten "plenamente los principios que lo inspiran", aunque ha trasladado su preocupación sobre "su desarrollo efectivo y la suficiencia de los recursos que deben hacerlo posible".

Torralbo, al que han acompañado los rectores del resto de universidades públicas andaluzas, su equipo de gobierno en la UCO y su familia en el acto de su toma de posesión ante Moreno y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado que la principal preocupación de los equipos de gobierno de las universidades públicas andaluzas no debería ser "cómo garantizar la sostenibilidad económica necesaria para seguir cumpliendo con normalidad" sus "obligaciones", sino "cómo impulsar nuevos proyectos, cómo reforzar la investigación, cómo atraer talento, cómo mejorar la formación" de sus estudiantes.

En este contexto, Torralbo ha defendido que "la suficiencia financiera de las universidades públicas no es una reivindicación corporativa, es una condición necesaria para el progreso de Andalucía", y ha argumentado que "las universidades no son un gasto que deba sostenerse", sino que "son una inversión estratégica, cuyo retorno revierte en forma de empleo cualificado, desarrollo económico, cohesión social, competitividad y bienestar colectivo".

El rector de la UCO ha concluido asegurando que "todos los países que aspiran a liderar su futuro fortalecen siempre sus universidades públicas, porque saben que en ellas se forma el talento, se genera conocimiento y se construyen muchas de las respuestas a los desafíos de nuestro tiempo", y ha destacado que las universidades públicas andaluzas aspiran "a ser instituciones capaces de fortalecer la cohesión social, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una sociedad más libre, más crítica, más democrática".

JUANMA MORENO

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cerrado el acto de toma de posesión del rector de la UCO expresándole su estima y deseándole "lo mejor en esta prolongación de tu mandato en la Universidad de Córdoba", la cual, según ha subrayado, conoce "como la palma de su mano, porque lleva muchos años trabajando" en la UCO, la cual dirige desde julio de 2022 y en la que Torralbo, que es doctor en Matemáticas, ejerce como catedrático de Didáctica de la Matemática.

Moreno, quien ha dicho estar afectado por "un sentimiento de vacío, dolor y pena" ante la ausencia del desaparecido consejero de Universidad, José Carlos Gómez Vilamandos, ha asegurado que, ante las demandas de las universidades públicas andaluzas y, en este caso, de la UCO, seguirá "con la mano tendida", como ha hecho "siempre", desde que tiene "el honor de ser presidente" de la Junta de Andalucía.

Se trata, según ha aclarado, de "una mano tendida que se traduce en escucha y diálogo permanente para, no solamente afianzar, sino también para expandir un sistema público universitario que tiene que ser robusto, estable y, por supuesto, competitivo. Esta será, una vez más, una de las políticas troncales del nuevo Gobierno en Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, Moreno ha destacado que le toca "hablar bien de la Universidad de Córdoba, de su proyección y, por qué no, también hasta de su propio rector", argumentando que, "hablar de la pujanza" de la UCO "es destacar la labor" del "equipo rectoral", que ha actuado "con acierto y con éxito en los últimos años".

De hecho y dirigiéndose a Torralbo, el presidente de la Junta ha afirmado que "se nota, y tengo que decir que se nota mucho, tu experiencia de tantos años y cargos", pues "conoces muy bien la Administración autonómica, estimado Manuel, ya que llegaste a asumir la responsabilidad de secretario general de Universidades. Me consta el trabajo que realizas en el ámbito económico para que, entre todos, podamos sacar el máximo provecho al modelo de financiación" de las universidades públicas andaluzas.

En relación con ello, el presidente de la Junta ha explicado que todos los que tienen "responsabilidades públicas", incluidos Torralbo y él mismo, tienen "la obligación de estirar el euro público lo máximo posible, porque los recursos, lamentablemente, son limitados" y, por eso entiende que ambos desean que el "modelo acordado" de financiación universitaria "sea lo que el sistema público universitario necesita para ofrecer los mejores resultados".

A este respecto, le ha dicho a Torralbo que, tanto él como sus "colegas rectores", presentes en el acto, van a "tener el compromiso, el apoyo y la complicidad del Gobierno de Andalucía", que hará "cuanto esté" en su mano para ayudarles "y fortalecer nuestro sistema público universitario" al entender que "la Universidad es un pilar fundamental, no solamente para la innovación y la investigación, sino para el desarrollo social y económico de Andalucía".

En cuanto a la oferta de las universidades públicas para el próximo curso 2026/27, Juanma Moreno ha resaltado que ofertarán más de 1.500 titulaciones. De ellas, un total de 37 corresponden a la nueva programación académica que comenzó a implantarse el curso pasado, y en el caso de Córdoba, su Universidad estrenará el próximo curso cinco titulaciones.