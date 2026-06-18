El Rectorado de la UCO acoge unas jornadas de sensibilización con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas

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CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio, distintas entidades y organizaciones del tercer sector (Accem, Apic, Córdoba Acoge y Provivienda), junto a la Universidad de Córdoba (UCO), organizan este viernes, de 10,00 a 13,00 horas, unas jornadas de sensibilización en los jardines del Rectorado.

Según informa la UCO en una nota, la iniciativa nace con el objetivo de "acercar a la ciudadanía la realidad de las personas refugiadas y migrantes, promover una mirada crítica frente a los prejuicios y generar un espacio abierto de encuentro, participación y convivencia intercultural".

La programación se articulará en torno a tres mesas principales. El primer espacio girará en torno a las razones para solicitar asilo, ofreciendo una aproximación clara y accesible al concepto de persona refugiada y a los principales datos relacionados con el derecho de asilo.

En segundo lugar, la mesa 'Desmontando mitos y prejuicios' abordará el papel del lenguaje en la construcción de imaginarios sobre la migración y en la prevención de mensajes negativos, alarmistas o deshumanizadores. Dentro de este espacio se utilizarán dinámicas como el 'Juiciómetro', orientadas a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estereotipos hacia las personas migrantes. Por último, 'Arte en el mundo' será un espacio de encuentro para conocer diferentes expresiones culturales y artísticas de personas procedentes de distintas latitudes.

La jornada finalizará con la participación del Aula de Danza de la Universidad de Córdoba, que pondrá el cierre a una jornada abierta a la ciudadanía y orientada a la defensa de los derechos humanos, la acogida y el respeto a la diversidad.

Con este evento, desde la UCO se busca seguir contribuyendo al Plan UCO Refugio, en el que incluye la promoción de acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria y el fomento del compromiso con las organizaciones responsables de asilo y refugio.