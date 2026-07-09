Los rectores andaluces le trasladan a Paradela su "confianza y apoyo" para abordar los "graves problemas del sistema"

Archivo - El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo
SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha trasladado este jueves como portavoz del sistema público de enseñanza superior la "confianza y apoyo" de los rectores hacia el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, al que ha animado a "ponernos a trabajar codo con codo" para abordar los "graves problemas del sistema".
En declaraciones a Europa Press, el también rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha señalado que "deseamos lo mejor a Jorge Paradela en esta nueva etapa, y estamos deseando ponernos a trabajar codo con codo con él y con su equipo. Justo ahora, que se inicia la legislatura, y como no puede ser de otra forma, quien asume por primera vez las competencias en Universidad parte con nuestra confianza y apoyo para fortalecer el sistema universitario público andaluz".
Oliva tiende la mano para abordar los "graves problemas" que "persisten en el sistema" y que "debemos solucionar cuanto antes trabajando conjuntamente". Por otra parte, la reorganización de las competencias del Gobierno andaluz supone, en palabras de Oliva, "una gran oportunidad para impulsar la innovación universitaria y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo de nuestra tierra. Algo que nos permitirá caminar hacia una economía de mayor valor añadido y más sostenible."