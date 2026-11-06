Los rectores piden a la Junta 38 millones antes de cerrar 2026 y avisan que faltan 41 millones en el modelo para 2027

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han reclamado este viernes a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación "al menos" 38 millones de euros adicionales antes de que finalice el año para poder "atender en su totalidad" obligaciones retributivas --nóminas de las plantillas--. "De no corregirse de inmediato la situación, el déficit se volverá crónico en el conjunto del sistema".

Estos 38 millones --de acuerdo a los criterios "técnicos" en los que trabaja la comisión creada por la Consejería con las gerencias universitarias-- son los que estiman necesarios para "cumplir la cláusula de salvaguarda" --en virtud de la cual las universidades cada año no pueden recibir menos financiación que el anterior-- en aplicación del modelo de financiación para 2026.

En cuanto a los presupuestos para 2027, los rectores "constatamos y reconocemos el incremento" de las cuentas --1.979 millones, un 10,5% más que en 2026-- pero este es "insuficiente para cumplir el modelo". De hecho, grosso modo, calculan que en ese proyecto de presupuesto para el próximo año faltan, al menos también, 41 millones de euros --15 para cumplir con la claúsula de salvaguarda y 26 por la actualización del capítulo II (gastos corrientes)--".

Así lo han dejado por escrito en un comunicado en el que las universidades públicas andaluzas insisten en que si no se corrige "de inmediato" la "infrafinanciación estructural", esto "tendrá unas consecuencias enormemente injustas e inasumibles para el personal y los estudiantes, algo del todo incomprensible en el momento de mayor bonanza económica en la historia de Andalucía". Para los campus andaluces, "el cumplimiento del modelo de financiación no puede seguir produciéndose sólo de forma parcial y mediante dotaciones extraordinarias que no se consolidan".

Los rectores también lamentan la fórmula de los préstamos públicos --50 millones a intereses que oscilan entre el 1 y el 1,9%--. "En ningún caso sustituyen al plan plurianual de infraestructuras que debe desarrollar la Administración andaluza en el ejercicio de sus competencias, algo que sigue sin concretarse aún. Lamentamos, además, que no se hayan tenido en cuenta las peticiones que formulamos en el Consejo Andaluz de Universidades respecto a la configuración de estos préstamos, en las que solicitamos, entre otras cosas, la eliminación completa del pago de intereses".

En cuanto al mecanismo de nivelación previsto en el modelo, los rectores reclaman que los presupuestos "lo doten y apliquen de forma efectiva con los recursos necesarios para devolver la sostenibilidad financiera a varias universidades del sistema que arrastran años de infrafinanciación y que no pueden equilibrar sus cuentas únicamente con medidas de ajuste del gasto". Sobre la cota de personas, los costes reflejados en el proyecto de cuentas "no se corresponde con la realidad" por lo que solicitan "la revisión mediante una armonización de dicho límite de gasto con el incremento derivado de las obligaciones retributivas que hemos asumido y tenemos que seguir asumiendo, en su mayor parte derivadas de decisiones ajenas a nuestras instituciones".

Por último, las universidades públicas alertan de la "fuerte caída de la inversión en investigación, que pasa de 158 a 127 millones de euros en 2027 (-20%)". "Esta decisión es incompatible con una economía de alto valor añadido basada en el desarrollo autóctono de ciencia y tecnología de vanguardia".