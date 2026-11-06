La Junta replica a los rectores que el modelo de financiación "se cumple íntegramente" y remite a la comisión técnica

Archivo - El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, junto al rector de la UPO y presidente de AUPA, Francisco Oliva, en la inauguración del curso académico en la US. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha respondido al comunicado de las universidades públicas andaluzas asegurando que "el modelo de financiación se cumple íntegramente y se ha venido cumpliendo desde su aplicación". En este punto, la Junta recuerda que este año ya se abonaron 37,5 millones adicionales correspondientes a compromisos adquiridos con las universidades.

"Desconocemos de dónde proviene el cálculo de la partida de 38 millones de euros reclamada en el comunicado para la segunda partida prevista este año. Para responder a esta cuestión, como otras demandas que plantean en su comunicado, trabaja una comisión técnica conformada por funcionarios de la Junta de Andalucía y gerentes de las universidades. Ahí se trabaja con datos, y con datos vamos a seguir trabajando y dando respuesta de manera coordinada", ha argumentado la Consejería de Jorge Paradela en una nota de prensa.

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han reclamado este viernes a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación "al menos" 38 millones de euros adicionales antes de que finalice el año para poder "atender en su totalidad" obligaciones retributivas --nóminas de las plantillas--. "De no corregirse de inmediato la situación, el déficit se volverá crónico en el conjunto del sistema".

Estos 38 millones --de acuerdo a los criterios "técnicos" en los que trabaja la comisión creada por la Consejería con las gerencias universitarias-- son los que estiman necesarios para "cumplir la cláusula de salvaguarda" --en virtud de la cual las universidades cada año no pueden recibir menos financiación que el anterior-- en aplicación del modelo de financiación para 2026.

Ante estas reclamaciones, la Junta ha insistado: "Cuando finalice el grupo de trabajo se sacarán las conclusiones y se evaluarán los resultados. La Junta de Andalucía siempre ha asumido y asumirá sus compromisos". En cuanto a los presupuestos para 2027, los rectores "constatamos y reconocemos el incremento" de las cuentas --1.979 millones, un 10,5% más que en 2026-- pero este es "insuficiente para cumplir el modelo". De hecho, grosso modo, calculan que en ese proyecto de presupuesto para el próximo año faltan, al menos también, 41 millones de euros --15 para cumplir con la claúsula de salvaguarda y 26 por la actualización del capítulo II (gastos corrientes)--".

Sobre esto, la Administración andaluza sostiene que "los rectores hacen una defensa legítima de sus intereses, pero hay que encuadrar las partidas destinadas a universidades dentro del conjunto del presupuesto. Como Gobierno, estamos obligados a atender las necesidades de toda la sociedad andaluza con unos recursos finitos". En este punto, la Junta recuerda que el proyecto de presupuesto para 2027 sube en el modelo de financiación de las universidades públicas en 137 millones de euros, el 7,6% respecto a 2026 y por encima del 6% que sube en conjunto las cuentas públicas. "Es decir, más del doble que la subida que experimentaron en el presupuesto de 2026". A esto se añade una línea de crédito en "condiciones ventajosas" por 50 millones que "habían venido solicitando las propias universidades". En conjunto, la financiación de las universidades públicas crece por encima del 10,5% en un año.

Sobre los préstamos, los rectores lamentan la fórmula de los préstamos públicos, con intereses que oscilan entre el 1 y el 1,9%. "En ningún caso sustituyen al plan plurianual de infraestructuras que debe desarrollar la Administración andaluza en el ejercicio de sus competencias, algo que sigue sin concretarse aún. Lamentamos, además, que no se hayan tenido en cuenta las peticiones que formulamos en el Consejo Andaluz de Universidades respecto a la configuración de estos préstamos, en las que solicitamos, entre otras cosas, la eliminación completa del pago de intereses".

En relación a la caída que señalan los rectores en el programa de investigación, "no recoge toda la financiación que llegará a los grupos de investigación universitarios", ya que, según la Consejeria, se trabaja ya con la Agencia Trade para avanzar en proyectos de colaboración entre empresas y universidades dentro de su objetivo de acercar el conocimiento al tejido productivo. "Ese dinero se traducirá en trabajo e investigación para los grupos de las universidades andaluzas".

En resumen, "se trata de la mayor partida para las universidades públicas de su historia. Es de agradecer, por tanto, que los rectores reconozcan el esfuerzo que están realizando todos los andaluces por mejorar las cantidades de dinero público dedicado a financiar las universidades. De cada cien euros que prevé la Junta para 2027, más de tres y medio van a las universidades públicas. Es un esfuerzo colectivo. Corresponde ahora a las universidades, en su autonomía, que ese esfuerzo, junto al resto de vías de financiación y captación de fondos previstas en la legislación y que tienen a su disposición, se traduzca en mejores condiciones para toda su comunidad universitaria", ha explicado la Consejería.