Recuerdan con lápidas simbólicas ante el Ayuntamiento de Granada a "todas" las víctimas de violencia hacia la mujer

GRANADA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de mujeres La Volaera ha recordado este lunes con 80 réplicas de lápidas ante el Ayuntamiento de Granada a "todas" las víctimas de violencia hacia la mujer, partiendo de la base, como ha indicado su presidenta, María Martín Romero, en el manifiesto leído en el acto simbólico, que no "sólo cuentan los feminicidios a manos de parejas o exparejas".

Este acto simbólico que viene organizando esta asociación en los últimos años con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres, que se conmemora este martes, 25 de noviembre, llega en esta ocasión precedido por las palabras con las que Martín Romero increpó en persona el pasado día 13 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusándola de ser "cómplice de los asesinos y de los maltratadores" mientras atendía a los medios a la entrada de la Facultad de Derecho de Granada antes de clausurar el VIII Congreso Internacional Género y Derecho al hilo de los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Increpamos a las autoridades" y a las instituciones "por la tortura institucional que padecen las víctimas" a las que, según ha indicado la presidenta de La Volaera a los medios este lunes, están "revictimizando una y otra vez".

Asimismo ha denunciado públicamente que "todos los servicios de igualdad están privatizados por empresas que lo único que quieren es ganar dinero, no proteger a las víctimas, como hemos denunciado hace una semana con las pulseras" del sistema Cometa.

"Están peor las mujeres en las casas de acogida que en las cárceles y eso lo tiene que revisar y supervisar todas las instituciones", ha aseverado también Martín Romero, quien ha pedido asumir su responsabilidad a todos los niveles de la administración "desde el Estado, comunidades autonómicas, diputaciones y ayuntamientos" para los que entiende "que tiene que ser una prioridad la violencia machista".

El acto, que ha contado con la asistencia de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, Teresa Illescas, y de los concejales de Igualdad y de Juventud de la capital granadina, Encarnación González y Fernando Parra, estaba diseñado hasta el pasado viernes con 79 lápidas simbólicas si bien, a raíz de tener constancia este pasado domingo de la investigación abierta tras encontrarse el cadáver de un mujer de 72 años "con signos de violencia" en el interior de su vivienda en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han sido finalmente 80.

En el homenaje de este lunes, La Volaera ha leído también los nombres de víctimas mortales de violencia hacia la mujer, incluyendo los de hijos asesinados de forma vicaria y los de aquellas que no entran en las estadísticas oficiales por maltrato machista, como por ejemplo el de la cantante y actriz Encarnita Polo.