Científicos descubren que la violencia de género dificulta la memoria verbal de las víctimas

Científicos descubren que la violencia de género afecta a la memoria verbal de las víctimas - UGR

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada (UGR) ha estudiado cómo la violencia de género afecta a la memoria verbal de las mujeres supervivientes y han encontrado dificultades en las fases iniciales de aprendizaje de las víctimas, además de diferencias en su patrón cerebral.

Se trata de un trabajo internacional con resonancia magnética funcional, realizado durante una tarea de reconocimiento de palabras, en el que han participado 80 mujeres (40 supervivientes de violencia de género y 40 sin historia de violencia).

Los resultados ayudan a comprender por qué tareas cotidianas que dependen de la memoria verbal, como aprender información nueva y recordar listados, pueden resultar más fatigosas para las víctimas. Los investigadores se centran en estas secuelas neuropsicológicas con la idea de llevar a cabo su evaluación y los posibles tratamientos de rehabilitación.

La investigación ha detectado un peor aprendizaje inicial: reconocen menos palabras en los dos primeros ensayos y rinden peor en recuerdo libre. Además, la gravedad influye: a mayor violencia física, peor es el reconocimiento en esas fases tempranas del aprendizaje.

El patrón cerebral se ve igualmente afectado. Durante el reconocimiento, el grupo de supervivientes ha mostrado una mayor desactivación cerebral en mPFC/vmPFC, cíngulo anterior y caudado (zona anterior de la red por defecto: aDMN), compatible con un mayor esfuerzo para alcanzar un mismo desempeño que las integrantes del grupo de control.

Evidencias previas ya apuntaban a dificultades en la atención y la memoria tras la violencia, sin embargo, faltaban trabajos que mostrasen mecanismos cerebrales en tiempo real como, por ejemplo, durante una tarea de memoria.

Este estudio llena ese vacío y da una explicación neurobiológica a dificultades cotidianas que presentan las mujeres que han sufrido violencia de género.