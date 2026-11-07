Recuperados más de 3.500 palés sustraídos para venderlos de forma ilícita en Granada

Agente de la Guardia Civil junto a palets sustraídos en la operación 'Idas'. - GUARDIA CIVIL

PINOS PUENTE (GRANADA)/SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Idas', ha puesto a disposición judicial a cuatro personas, de entre 21 y 67 años, por su relación con la sustracción y posterior comercialización ilícita de palés. A una de ellas se le atribuye un presunto delito de hurto continuado, y a las otras tres, un presunto delito de receptación cualificada por la adquisición, almacenamiento y comercialización del material sustraído.

Según ha precisado la Benemérita en una nota, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Pinos Puente (Granada) asumió las pesquisas tras la denuncia presentada el pasado 27 de agosto por una empresa de transporte y logística de la provincia de Granada que presta servicio a una conocida cadena de supermercados. Una auditoría interna de la cadena había detectado la desaparición de cerca de 12.000 palés supermercado a una empresa especializada en su gestión, y su pérdida supuso un perjuicio económico superior a los 140.000 euros.

Las comprobaciones de la empresa transportista permitieron determinar que las desapariciones se repetían en los trayectos realizados por un mismo conductor, que efectuaba paradas en dos empresas sevillanas de compraventa de palés. A partir de esta información, los agentes centraron la investigación en el conductor y ambas empresas.

El pasado 3 de septiembre, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia en una de las empresas dedicadas a la compraventa y distribución de palés, ubicada en la localidad de Lora de Estepa (Sevilla). Allí sorprendieron 'in fraganti' al camionero mientras entregaba 250 palés de la cadena de supermercados perjudicada, que estaban siendo recibidos por los responsables de la empresa.

Durante la inspección del lugar, los agentes comprobaron que el material era almacenado en la nave tras pactarse un precio, sin que la operación ni la entrada de la mercancía quedara registrada oficialmente. Asimismo, durante la inspección llevada a cabo en las instalaciones se localizaron, además, 3.459 palés del supermercado dispuestos para su venta. Como el responsable de la empresa no pudo demostrar su legítima procedencia, los palés fueron precintados de manera cautelar.

En esta actuación, la Guardia Civil detuvo al conductor del camión como presunto autor de un delito de hurto continuado, y al responsable de la empresa sevillana, como presunto autor de un delito de receptación cualificada. Además, un trabajador de la misma empresa fue puesto a disposición judicial por su presunta participación en la descarga y almacenamiento del material sustraído.

En una segunda fase de la operación, el 9 de septiembre, los guardias civiles inspeccionaron otra empresa de compraventa de palés en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), donde localizaron 113 palés de la misma cadena de supermercados. Como consecuencia de este hallazgo, la responsable de esta empresa fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito de receptación cualificada.