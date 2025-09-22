La Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba difundirá las publicaciones de UCOPress

El rector y la concejal junto a representantes académicos y de la Red de Bibliotecas. - UCO

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba difundirá las publicaciones editadas por la Editorial Universidad de Córdoba UCOPress en sus instalaciones. Así lo han acordado este lunes tras la firma de un convenio específico por parte del rector, Manuel Torralbo, y la teniente de alcalde delegada de Cultura y Patrimonio Artístico, Isabel Albás.

Según ha informado la UCO, este acuerdo permitirá que los usuarios y lectores de las 12 bibliotecas municipales puedan acceder a los libros publicados por UCOPress. Además, ambas instituciones han abierto las puertas para establecer otras vías de colaboración como exposiciones, presentaciones de libros, jornadas, etc.

El rector ha destacado la amplia y fecunda trayectoria de la UCOPress, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, y se ha congratulado de que las publicaciones de la editorial universitaria cordobesa --cuyo objetivo es la edición, difusión y comercialización de los resultados de la investigación desarrollados en el seno de su comunidad universitaria con una clara proyección nacional e internacional-- puedan llegar a más personas a través de este convenio.

Por su parte, Albás ha resaltado la importancia de este convenio que "viene a sumar a la honda y fructífera colaboración que mantenemos el Ayuntamiento y la Universidad en materia cultural" y ha anotado que en virtud a este acuerdo "las bibliotecas de la red municipal incorporan unas publicaciones de gran interés que van a estar al servicio de toda persona interesada en consultarlas".