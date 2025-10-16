La Red contra la Pobreza detecta una "leve mejoría" y avisa: el 35,6% de los andaluces, en riesgo de exclusión social

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) ha presentado este jueves en Sevilla los datos del 'XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030' con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El informe refleja una "leve mejoría general" de los datos, pero "constata" que "Andalucía sigue liderando las cifras nacionales de pobreza y exclusión, situándose en primera posición en cuatro de los cinco indicadores principales: Arope, Tasa de Riesgo de Pobreza, Pobreza Severa y Baja Intensidad de Empleo en el hogar.

En 2024, alrededor de tres millones de personas en Andalucía estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), lo que equivale al 35,6% de la población, 1,9 puntos porcentuales menos que en 2023. A pesar de esta "pequeña mejoría", Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa Arope más alta del país, con una diferencia de casi diez puntos respecto a la media nacional (25,8%), según los datos recogidos por la Red en una nota de prensa.

La Tasa de Pobreza Severa se mantiene en un 12,8%, "consolidando a la región como la que presenta el porcentaje más alto del país". Este indicador, que refleja la proporción de personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo, permanece "estable" respecto al año anterior, a pesar de la ligera reducción de la tasa de pobreza general. Tras años de aproximación entre hombres y mujeres, en 2024 se registra un repunte de la brecha de género, situándose en 13,4% entre mujeres frente al 12,1% entre hombres, lo que evidencia que la pobreza más extrema y estructural sigue afectando con mayor intensidad a las mujeres.

La desigualdad de género se mantiene como un desafío estructural, puesto que la tasa Arope femenina alcanza el 37,3%, frente al 33,9% de la tasa masculina, consolidando la brecha más alta registrada desde el año 2014. Observando los grupos de edad, la población infantil sigue siendo la más afectada, con un 44,9% de menores en riesgo de pobreza, aunque también se observa una ligera reducción de 2,2 puntos respecto al año anterior.

En términos de Tasa de Riesgo de Pobreza, Andalucía también encabeza las cifras nacionales en 2024, con un 29,2%, lo que representa 2,5 millones de personas con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Al igual que sucedía con la tasa Arope, la pobreza infantil alcanza el 40,5%, mientras la tasa de pobreza entre mujeres es del 30,5%, 2,6 puntos por encima de la masculina (27,9%).