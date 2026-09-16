Redondo defiende el dispositivo Cometa y asegura que ninguna mujer con pulsera antimaltrato ha sido asesinada en España

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una intervención a los medios antes de la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este miércoles que "ninguna mujer" en España que contara con las pulseras antimaltrato pertenecientes al dispositivo Cometa ha sido asesinada por violencia de género, asegurando que desde el Ministerio de Igualdad se han empleado todas las mejoras pedidas por la Fiscalía para aumentar la protección de las víctimas de crímenes machistas.

En una atención a los medios antes de la reunión del Comité de Crisis del Ministerio, Redondo ha respondido ante el escrito que presentó la presidenta de la Audiencia en Málaga, Lourdes García, donde indicaba que se habían producido errores de localización tanto de víctimas como de investigados con las pulseras antimaltratro del dispositivo Cometa, donde pedía "una ampliación urgente" de personal puesto que "se generaba una situación de intranquilidad y de tensión" en las víctimas.

Ante este contexto, la responsable de Igualdad ha señalado que dicho escrito que llegó a manos del Ministerio no se señalan casos concretos en los que el dispositivos Cometa hayan fallado, sino que son "valoraciones genéricas". "Necesita concreción y saber exactamente lo que entienden desde la Audiencia qué ha fallado y en qué casos ha fallado, porque sino es muy difícil", ha precisado la ministra.

En este sentido, ha asegurado que ninguna mujer con un dispositivo Cometa ha sido asesinada en ninguna una de las provincias de España, además de señalar que la provincia con menos dispositivos es Málaga, motivo por el que, según la ministra "hay algo que está por analizar". No obstante, Redondo ha defendido que desde el Ministerio de Igualdad se han reforzado todos los protocolos antimaltrato y el nuevo contrato de Cometa "con todos los elementos que la Fiscalía en su informe nos hizo llegar", ha añadido.

Según ha detallado la ministra de Igualdad, se han pasado de 47 millones a 112 millones de euros de inversión en las pulseras Cometa, por lo tanto "todo se ha reforzado, todo se ha mejorado y hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho". "Estoy tranquila porque creo que se ha conseguido limar todas aquellas cuestiones que nos recomendaban las autoridades que debían mejorarse y se han mejorado en el presente contrato", ha aseverado Redondo.

Asimismo, ha indicado que desde el Ministerio de Igualdad también se ha recomendado al Consejo General del Poder Judicial, organismo con el que tienen un convenio de colaboración, más formación en los dispositivos contra la Violencia de Género ya que, a su juicio, "pueden suponer de refuerzo de la protección de las víctimas".

Además, Redondo ha insistido en que todas las administraciones y organismos públicos tienen que reforzarse con más formación y conocimiento, así como que deben tener estar más preparados en prevención de casos machistas. "Si no vamos todos a una, es muy difícil que consigamos el objetivo de violencia cero", ha advertido la ministra.

"Hemos introducido todas las mejoras; hay un refuerzo de personal, hay un refuerzo de medios, un refuerzo económico evidente y por supuesto todas las mejoras derivadas de toda la investigación y de la memoria también de la Fiscalía se han introducido. Por lo tanto, yo sí que creo que esa petición que se hacía sobradamente se ha incorporado en el contrato", ha remarcado la titular de Igualdad, quien ha explicado que algunas mujeres son reacias a llevar este dispositivo de control debido a la incomodidad que supone, aunque afirma que en otros casos es el agresor el que puede llevar esta pulsera.

En este sentido, Ana Redondo ha señalado que cada caso hay que analizarlo, examinarlo con rigor y ver qué medidas de protección se pueden emplear para cada víctima concreta para que sean las más adecuadas. "Ojalá hubiera más mujeres protegidas con sistemas que funcionan y que se demuestran viables y que salvan vidas", ha apuntado la ministra.