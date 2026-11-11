Reducen con táser y detienen a un hombre que actuaba de forma violenta e intentó agredir a policías en Granada

Archivo - Vehículo de de la Policía Nacional en el centro de Granada. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que actuaba de forma violenta y "fuera de sí" en Granada ha sido detenido tras una actuación policial que se prolongó durante unas dos horas y en la que finalmente se le redujo mediante el uso de una pistola táser después de que intentara agredir a los policías actuantes con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado lunes en el barrio de La Chana de la capital granadina y la Policía Local fue la primera en acudir a un domicilio donde según los alertantes un individuo estaba "muy nervioso", "incontrolable", y parecía estar bajo los efectos del alcohol y otras drogas y sus compañeros de piso no lograban calmarlo.

Al llegar los agentes del cuerpo municipal se encontraron con una situación complicada en la que el individuo, de 33 años, llegó a amenazarles con un arma blanca de grandes dimensiones. Finalmente la Policía Nacional decidió solicitar la intervención de la Policía Nacional.

En el lugar se personó una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo y comenzó una intervención que se prolongó hasta dos horas y en la que, según señalan desde este cuerpo, el individuo no se expresaba de forma coherente y se mostraba cada vez más y más violento.

El jefe del dispositivo interviniente fue el que finalmente decidió el empleo del dispositivo táser con el cual se redujo al hombre y finalmente se le detuvo. Después fue custodiado durante una atención en un centro sanitario y finalmente fue trasladado a dependencias policiales.