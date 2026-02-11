Referentes femeninos en ciencia y salud comparten experiencias en el edificio Genyo de Granada con motivo del 11F

Evento 'Ahora la ciencia la hacemos nosotras' - EUROINNOVA

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), en el Parque Tecnológico de la Salud, ha acogido el evento 'Ahora la ciencia la hacemos nosotras' con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este miércoles, 11 de febrero.

Organizado por Euroinnova, institución educativa perteneciente a Educa Edtech Group, la jornda ha puesto el foco en los obstáculos que aún persisten para las mujeres en los ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) y en la importancia de "generar referentes visibles".

Durante el encuentro, y según ha informado Euroinnova en una nota de prensa, la doctora Amira Alkourdi Martínez, cirujana ginecológica oncológica y subdirectora del Hospital Materno Infantil de Granada, ha compartido una reflexión directa sobre las barreras culturales que todavía acompañan determinadas especialidades médicas: "Cuando elegí una especialidad quirúrgica, un compañero de mi padre le preguntó por qué estaba haciendo una especialidad de hombres".

Bajo el título de su intervención, 'La niña que decidió cambiar su papel en un juego tradicional de hombres', Alkourdi ha explicado que "cambiar el papel" implica cuestionar inercias, ocupar espacios y asumir liderazgo en contextos en los que, durante décadas, la medicina --y en especial áreas como la cirugía y la toma de decisiones clínicas-- se han concebido como territorios predominantemente masculinos.

Durante su intervención, la doctora ha reivindicado la curiosidad como motor de transformación y ha subrayado el papel clave de la ilusión de las nuevas generaciones: "La ilusión y la curiosidad de las nuevas generaciones creo que es lo más importante. A veces nos sentimos que nos hemos quedado atrás y me gusta ver que la ciencia cambia y evoluciona con los jóvenes, es alentador".

Desde su doble perfil clínico y directivo, Alkourdi ha destacado la importancia de habilidades como la capacidad de decidir bajo presión, la comunicación en equipo y el temple emocional en entornos de alta exigencia. También ha defendido que el liderazgo femenino en salud no supone un enfoque "más cercano" o "más humanizado" por definición, sino una ampliación de perspectivas que mejora la calidad asistencial y la toma de decisiones.

Otra de las intervenciones destacadas ha sido la de Marta Alarcón, directora científica del centro Genyo, médica y doctora en Inmunología, quien ha puesto el foco en cómo las decisiones personales y el contexto condicionan la trayectoria profesional: "Ir tomando distintas decisiones ha hecho que acabe dedicándome profesionalmente a la ciencia, cuando no era algo evidente".

Alarcón ha subrayado además el peso del entorno y los condicionantes asociados al desarrollo profesional y la financiación: "La decisión de una joven depende muchísimo de la situación familiar. Y las exigencias que se buscan para poder conseguir la financiación".

Asimismo, ha reivindicado la pasión como motor de la investigación: "Es la curiosidad, las ganas de encontrar algo y de investigarlo, analizarlo. Entonces yo te diría que mucho es la pasión". También ha animado a las jóvenes a no limitarse por itinerarios prefijados: "Muchas veces nos quedamos en que tenemos que seguir un camino, que tenemos que pautar nuestro futuro. Hay que probar, salir de tu zona de confort".

El encuentro ha abordado no sólo testimonios personales, sino también la dimensión estructural del problema. Según datos de la Unesco, el 28 por ciento de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. En España, apenas el 16 por ciento de los profesionales del área STEM son mujeres, según el Observatorio Social de Fundación La Caixa.

Más allá de los datos, la jornada ha señalado factores como los sesgos inconscientes, la falta de referentes tempranos, la orientación académica desigual o la percepción cultural de determinadas profesiones como elementos que siguen condicionando la participación femenina en ciencia y tecnología.