Refuerzan la puesta a punto de los centros educativos en Granada capital con un plan para los daños de los terremotos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este martes el Colegio Público Sierra Nevada, situado en el Zaidín, la zona de la capital más afectada por la serie sísmica registrada desde el pasado 14 de agosto - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este martes el Colegio Público Sierra Nevada, situado en el Zaidín, la zona de la capital más afectada por la serie sísmica registrada desde el pasado 14 de agosto. Durante la visita, la regidora ha destacado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para revisar los centros educativos municipales, garantizar su seguridad y acometer las actuaciones necesarias de cara al inicio del nuevo curso escolar.

Las comprobaciones realizadas desde el día siguiente a los primeros movimientos sísmicos en 38 colegios y escuelas infantiles han confirmado que no existen daños de carácter estructural que comprometan la estabilidad de los edificios.

Las inspecciones sí han detectado desperfectos de carácter no estructural en distintos elementos y acabados, que serán objeto de las correspondientes actuaciones de reparación.

"Lo más importante es que podemos afrontar con normalidad la vuelta a las aulas y que estamos trabajando para que los desperfectos ocasionados por los terremotos queden reparados. Nuestro objetivo es que alumnado, profesorado y familias encuentren unos centros seguros, cuidados y preparados para el comienzo del nuevo curso", ha señalado Carazo.

La alcaldesa ha explicado que, a las actuaciones de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla cada verano, se suma ahora un Plan de actuación para reparar los desperfectos ocasionados por los terremotos, priorizando las actuaciones en los centros educativos del Zaidín. El Ayuntamiento destinará 525.000 euros a estas reparaciones.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha desarrollado además en el Colegio Público Sierra Nevada distintas actuaciones de mantenimiento y mejora de sus instalaciones, entre ellas la reposición de tubos LED en la primera planta y en la planta baja, la instalación de ventiladores de techo en diferentes aulas y dependencias de ambas plantas, nuevas líneas eléctricas para su funcionamiento, el suministro de nuevos ventiladores y la reparación de una avería en la iluminación de Secretaría.

Las intervenciones se han sucedido durante los meses de junio, julio y agosto, con actuaciones específicas para ampliar la instalación de ventiladores en varias aulas de la planta baja y reforzar la ventilación de distintos espacios del centro.

La valoración realizada por los servicios técnicos municipales permitirá planificar y adaptar las intervenciones a la situación de cada uno de los 38 centros inspeccionados, entre ellos los colegios María Zambrano, Jardín de la Reina, Genil, José Hurtado, Generalife, Luis Rosales o Parque Nueva Granada, además de las escuelas infantiles municipales.

Las actuaciones estarán dirigidas en todos los casos a subsanar desperfectos de carácter no estructural y recuperar las condiciones habituales de conservación y funcionamiento de las instalaciones. Los trabajos previstos abarcan desde el repaso de fisuras, pintura, reposición de tejas y pequeñas reparaciones en revestimientos hasta actuaciones en tabiquerías, fachadas, pretiles, cornisas y falsos techos, adaptando en cada caso la intervención al estado y las necesidades de cada centro.

Las reparaciones se desarrollarán en dos fases. Una primera actuación, previa al inicio del curso, estará dirigida a eliminar cualquier elemento que pueda suponer un riesgo y garantizar las condiciones de seguridad de los centros. A continuación, se acometerán las reparaciones definitivas, que se planificarán de forma compatible con el uso educativo de las instalaciones y procurando la mínima interferencia en el normal desarrollo de la actividad docente.

UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO ESTIVAL

Este plan de actuación se suma al programa anual de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla cada verano para poner a punto los centros educativos antes de la vuelta a las aulas.

Estos trabajos se concentran especialmente durante las vacaciones escolares, lo que permite acometer actuaciones de mayor entidad sin interferir en el normal desarrollo de las clases y preparar las instalaciones para el inicio del nuevo curso.

Dentro de este programa de mantenimiento preventivo, el Ayuntamiento lleva a cabo la revisión y limpieza de cubiertas, la reposición de tejas y la mejora de impermeabilizaciones, así como trabajos en carpinterías y elementos de cerrajería.

Las actuaciones incluyen también la revisión de las instalaciones de fontanería, griferías, desagües y canalizaciones, el repaso de pinturas y sellado de vidrios y el mantenimiento de jardines y redes de riego, además de otras reparaciones necesarias para garantizar la adecuada conservación y funcionamiento de los centros.

A estas labores se suma el trabajo desarrollado por el Servicio de Instalaciones municipal, que entre junio y agosto ha realizado 153 actuaciones en los colegios públicos de la ciudad. Las intervenciones han abarcado trabajos en instalaciones eléctricas, climatización, calefacción, automatización y sistemas de protección contra incendios, reforzando así la puesta a punto de los centros educativos durante el periodo estival.

A estas labores se suma la planificación periódica de los trabajos de pintura. El Ayuntamiento acomete el repintado integral de los espacios interiores cada cinco años, junto a actuaciones periódicas de pintura y restauración de fachadas y otros elementos exteriores, con el objetivo de prolongar la vida útil de las instalaciones y mantener los centros en las mejores condiciones de conservación.

Durante este verano, las actuaciones de pintura y las obras destacadas ejecutadas dentro del contrato de mantenimiento y conservación han supuesto una inversión de 199.769,91 euros. De esta cantidad, 176.006,75 euros corresponden a trabajos de pintura desarrollados en nueve centros educativos, mientras que 23.763,16 euros se han destinado a la reparación de la cubierta y los pavimentos del Colegio José Hurtado.

Los trabajos de pintura se han desarrollado en los colegios José Hurtado, Genil, María Zambrano, Luis Rosales, Jardín de la Reina, Parque Nueva Granada y Generalife, así como en el CEPER San Matías y el Centro de Adultos Santa Rosalía, permitiendo renovar y mejorar los espacios de estos centros antes del comienzo del curso.

Entre las intervenciones de mayor entidad se encuentran las realizadas en el Colegio Genil, con 34.396,98 euros destinados a pintura; María Zambrano, con 31.783,94 euros; José Hurtado, con 31.297,78 euros; y Jardín de la Reina, con 28.559,42 euros.

Estas actuaciones se encontraban finalizadas antes de los movimientos sísmicos registrados posteriormente en Granada. Los desperfectos ocasionados desde entonces serán abordados dentro del Plan de actuación previsto por el Ayuntamiento, sumando así las reparaciones derivadas de los terremotos al trabajo de conservación y mejora desarrollado durante el verano.

Carazo ha destacado que "al trabajo que hemos desarrollado durante todo el verano para poner a punto nuestros centros educativos sumamos ahora las actuaciones necesarias para reparar los desperfectos ocasionados por los terremotos. Lo hacemos con la tranquilidad de saber que no existen daños estructurales y con el objetivo de que toda la comunidad educativa pueda afrontar el inicio del nuevo curso con normalidad y con todas las garantías".