Refuerzan la seguridad en entornos escolares de Granada capital con 16 nuevos pasos de peatones inteligentes

El Ayuntamiento de Granada acomete un plan de refuerzo de la seguridad en entornos escolares con la instalación de 16 nuevos pasos de peatones inteligentes - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado un plan integral de refuerzo de la seguridad en los entornos escolares que terminará de acometer en las próximas semanas con la instalación de 16 nuevos pasos de peatones inteligentes con sistema de detección de presencia.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en una nota informativa, en la que detalla que se trata de una actuación dirigida a reforzar la seguridad vial en los accesos a los centros educativos y a proteger a los peatones en aquellos puntos con mayor tránsito durante las horas de entrada y salida de las aulas.

"La protección de los niños y niñas que cada día acuden caminando a sus centros educativos constituye una prioridad para este equipo de gobierno. Queremos que las familias tengan la tranquilidad de saber que el Ayuntamiento continúa incorporando medidas que incrementan la seguridad en los recorridos escolares para hacer de Granada una ciudad más amable y segura", ha asegurado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Los nuevos dispositivos incorporan un sistema de detección mediante infrarrojos que identifica la presencia de peatones cuando se disponen a cruzar la calzada. En ese momento, las señales verticales luminosas instaladas a ambos lados del paso activan de forma intermitente varios focos LED de alta visibilidad, alertando a los conductores con la suficiente antelación para extremar la precaución y reducir la velocidad.

Según ha apuntado Carazo, esta tecnología sólo permanece activa cuando realmente existe un peatón esperando para cruzar, lo que evita que los conductores se acostumbren a señales luminosas encendidas de forma continua y aumenta la eficacia de la advertencia.

"La innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Estos nuevos pasos inteligentes utilizan la tecnología para prevenir accidentes, aumentar la atención de los conductores y ofrecer una protección adicional precisamente en aquellos lugares donde cada día confluyen cientos de escolares, familias y docentes", ha apostillado la alcaldesa.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para avanzar hacia una movilidad más segura, accesible e inteligente mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que contribuyan a reducir el riesgo de atropello y a mejorar la convivencia entre peatones y vehículos.

Así, se está implantando en 16 puntos distribuidos por diferentes barrios de Granada, todos ellos en las inmediaciones de centros educativos, donde se registra una elevada intensidad de tránsito peatonal en determinados momentos del día.

En concreto, la instalación del dispositivo se está llevando a cabo en el entorno de Virgen de la Consolación (CDP Santa María Micaela, CEIP Santa Juliana, CDP Nuestra Señora de la Consolación y Biblioteca Pública de la Chana) y en las proximidades de los centros CEIP Virgen de Montserrat, Colegio Ave María la Quinta, CEIP Eugenia de Montijo, Juan XXIII de la Chana, IES Severo Ochoa, CC Luna, IES Hermenegildo Lanz y CEI El Recreo Baby School.

Igualmente, también se está implantando este nuevo dispositivo en los entornos de los centros Elena Martín Vivaldi, San Rafael, Juan Latino, Asunción Linares, María Nebrera, Luz Casanova, La Cartuja, Santo Tomás de Villanueva, Sierra Elvira, Santa María, Virgen de Loreto, Reina Sofía y Virgen de las Nieves.

Estas nuevas actuaciones se suman a los 124 dispositivos que ya hay instalados en las inmediaciones de centros educativos de todos los distritos de la capital para transformar un total de 62 pasos de peatones-

Desde el área de Movilidad ya se han llevado a cabo diversas campañas y actuaciones con el objetivo de reforzar la señalización en estos entornos escolares, con la idea principal de advertir a los conductores de reducir la velocidad, prestar atención al entorno y conducir con prudencia cuando se encuentra alrededor del lugar.

Por eso, junto a estos dispositivos en los pasos de peatones, el Ayuntamiento también continuará dando pasos con la implantación de nuevos lomos de asno para reducir la velocidad de los vehículos, reservas del bus escolar y paradas 'Kiss&Go' para la ágil bajada y subida de escolares.

"Queremos seguir transformando Granada en una ciudad accesible, pensada para las personas, donde caminar sea una opción cómoda y segura y generar espacios urbanos más seguros para todos, especialmente para los más pequeños", ha incidido por último Marifrán Carazo.