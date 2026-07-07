Regantes lamentan que el bombeo de Breña II "solo aprovechó el 27% del agua" que podría haber almacenado

Archivo - Panorámica del embalse de La Breña II. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Regantes de Andalucía Feragua ha lamentado este martes, durante la junta de explotación del sistema de regulación general del Guadalquivir, el "escaso rendimiento" de la estación de bombeo Breña II-Arenoso, que durante el actual año hidrológico "únicamente ha sido capaz de elevar al embalse tan solo el 27% del volumen de agua que las condiciones hidrológicas habrían permitido almacenar".

Así lo ha señalado la organización en una nota en la que ha detallado que, según los datos analizados, pese a ser "uno de los ejercicios con mayores aportaciones de los últimos años, la estación de bombeo sólo ha elevado 52 hm3 de agua, cuando habría sido posible almacenar hasta 190 hm3". Como consecuencia, "más de 142 hectómetros cúbicos terminaron sin incorporarse al sistema de regulación del Guadalquivir", han afirmado desde Feragua.

Al respecto, la asociación ha indicado que se trata de unas cifras que "ponen de manifiesto que la infraestructura no está sirviendo, o está sirviendo muy por debajo de su rendimiento esperado, a los objetivos para los que fue concebida", es decir, "aprovechar las grandes avenidas del río y aumentar las reservas disponibles para los regantes, lo que se ha visto con total nitidez en un año de abundantes precipitaciones como ha sido 2026", cuando el sistema "disponía de la mejor oportunidad para incrementar las reservas de cara a futuros episodios de sequía".

Los datos acumulados confirman, según Feragua, que "no se trata de un problema puntual", ya que "durante los últimos cinco años hidrológicos, el sistema habría permitido bombear 483 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen realmente almacenado apenas alcanzó 118 hectómetros cúbicos, lo que representa una eficiencia media inferior al 25%". En ese mismo periodo "se dejaron de aprovechar más de 365 hectómetros cúbicos que podrían haber reforzado la regulación del sistema".

En este contexto, Feragua considera "injustificable que los regantes continúen soportando los elevados costes de explotación y amortización de esta infraestructura, cuyo rendimiento efectivo permanece muy alejado de las expectativas para las que fue construida".

Igualmente, la organización líder del regadío andaluz ha recordado que "estos costes se trasladan directamente a los cánones que pagan los usuarios, pese a que el funcionamiento de la estación de bombeo no permite obtener el rendimiento previsto de una inversión pública cercana a los 80 millones de euros".

Así las cosas, el secretario general de Feragua, Pedro Parias, ha expresado que "los regantes no pueden seguir pagando como si la infraestructura estuviera funcionando a pleno rendimiento cuando la realidad demuestra exactamente lo contrario".

Además, ha anunciado el "rechazo" de su organización "a los cánones y tarifas propuestos para 2027, por este motivo y por el sobrecoste que representa la gestión de Breña II y Arenoso por parte de la sociedad estatal Acuaes", razón por la cual ha vuelto a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "el traspaso urgente de competencias sobre estos embalses a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".