Registrado esta madrugada un terremoto de magnitud 2,1 con epicentro en Huétor Tajar (Granada)

Imagen del mapa donde se ha producido el movimiento sísmico de Huétor Tajar (Granada), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). - IGN

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter ha sido registrado durante la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, con epicentro en la localidad granadina de Huétor Tajar.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico ha sido superficial y se ha producido a las 05,54 horas (local) de la madrugada, aunque no ha sido sentido por la población.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha desarrollado durante este pasado martes, 10 de noviembre, un simulacro de terremoto en varios municipios de Granada para poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los distintos servicios operativos ante una emergencia provocada por un sismo.

El ejercicio, denominado Respuesta26, tiene como objetivo testar las capacidades de la comunidad ante un terremoto en la Vega de Granada, zona que recientemente ha sufrido una serie sísmica iniciada a mediados de agosto.