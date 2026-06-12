La reina Sofía preside el concierto de apertura del Festival de Música y Danza de Granada a cargo de Zubin Mehta

La reina Sofía preside el concierto de inauguración de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reina Sofía ha presidido este viernes el concierto con el que se ha dado por inaugurada la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada en una velada en la que ha compartido protagonismo con el compositor indio Zubin Mehta, en la que es su quinta participación en este festival, el más antiguo de España.

Doña Sofía ha acudido al Palacio de Carlos V del recinto de la Alhambra que ha acogido el concierto sinfónico a cargo de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección del maestro, quien, a sus noventa años, ha dirigido un programa dedicado a las últimas sinfonías de Wolfgang Amadeus Mozart.

Así, en el patio del palacio renacentista han sonado durante la velada la Sinfonía nº 39 en mi bemol mayor, KV 543 (1788), la Sinfonía nº 40 en sol menor, KV 550 (1788), y la Sinfonía nº 41 en do mayor, KV 551 'Júpiter' (1788) del genial compositor austríaco.

El concierto ha supuesto además el debut en el Festival de Granada de la prestigiosa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, bajo la dirección de una de las batutas más reconocidas y admiradas del último medio siglo como es la de Mehta.

ESTE SÁBADO, EN LA GALA BENÉFICA DEL FLAMENCO

Además, este próximo sábado 13 de junio, la reina Sofía tiene previsto presidir la gala benéfica de flamenco a beneficio de la Fundación Reina Sofía, protagonizada por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Patricia Guerrero, y que va a tener lugar en el Teatro del Generalife, también en el recinto monumental de la Alhambra de Granada, y en el marco del festival.

La ya tradicional Gala Flamenca a beneficio de la Fundación de la Reina Sofía es una cita que reúne cada año algunas de las propuestas más destacadas del arte jondo contemporáneo dentro del festival más antiguo de España y en uno de los escenarios más singulares que existen.

En cuanto a 'Flamenco Patrimonio', el espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía fue creado para conmemorar el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Bajo la dirección de Patricia Guerrero, esta generación de artistas presenta una obra que reivindica a la compañía institucional andaluza como una cantera de talento.

El espectáculo recorre un amplio abanico musical en una pieza única que comienza con la elegancia de Arturo Pavón y avanza por la profundidad de las peteneras, romances y verdiales, para continuar con un segundo movimiento que constituye un íntimo tributo a Granada, en el que el escenario se impregna de la esencia del Albaicín y el Sacromonte. El montaje culmina con una reinterpretación del legado artístico de Enrique Morente.

75 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada celebra este año su 75 edición entre el 11 de junio y el 12 de julio de 2026 con una programación conmemorativa que reúne a grandes figuras internacionales de la música y la danza.

La edición incluye más de un centenar de actividades, entre ellas 35 conciertos y espectáculos del festival principal (de música, danza, flamenco y jazz), además de medio centenar de propuestas del FEX (Festival Extensión) y de los Cursos Manuel de Falla.

Como antesala del festival, el compositor y pianista Ludovico Einaudi fue el encargado el pasado jueves de ofrecer un concierto extraordinario previo en el Teatro del Generalife.

La programación culminará el 18 de julio con un concierto en el Castillo de La Calahorra, donde se interpretará la Sinfonía nº 9 de Ludwig van Beethoven a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada y su coro, dirigidos por Donato Renzetti, en colaboración con la Diputación de Granada.