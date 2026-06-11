La Reina Sofía preside este viernes el concierto inaugural del Festival de Música y Danza de Granada

La Reina Sofía en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía asiste este viernes al concierto inaugural de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que tendrá lugar en el Palacio de Carlos V de la Alhambra.

Doña Sofía, presidenta de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, asistirá a este concierto sinfónico protagonizado por la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, bajo la dirección del maestro Zubin Mehta.

El programa estará dedicado íntegramente a la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e incluirá la interpretación de tres de sus últimas sinfonías: la Sinfonía nº 39 en mi bemol mayor, KV 543 (1788), la Sinfonía nº 40 en sol menor, KV 550 (1788), y la Sinfonía nº 41 en do mayor, KV 551 'Júpiter' (1788).

El concierto supondrá además el debut en el Festival de Granada de la prestigiosa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, bajo la dirección de una de las batutas más reconocidas y admiradas del último medio siglo, Zubin Mehta.

A sus 90 años, el maestro mantiene intacta su autoridad musical y su profunda comprensión del gran repertorio internacional.

La velada estará centrada en la extraordinaria trilogía sinfónica que Mozart compuso en el verano de 1788 y que constituye la culminación de su pensamiento sinfónico.

Tres obras consecutivas y contrastadas que recorren desde la amplitud luminosa hasta la tensión dramática y la afirmación final, y que resumen como pocas el genio del compositor salzburgués.

Al día siguiente, sábado 13 de junio, la Reina Doña Sofía presidirá la gala benéfica de flamenco a beneficio de la Fundación Reina Sofía, protagonizada por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Patricia Guerrero, en el Teatro del Generalife.

EL FESTIVAL

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada celebra su 75 edición entre el 11 de junio y el 12 de julio de 2026 con una programación conmemorativa que reunirá a grandes figuras internacionales de la música y la danza.

La edición incluirá más de un centenar de actividades, entre ellas 35 conciertos y espectáculos del festival principal -de música, danza, flamenco y jazz-, además de medio centenar de propuestas del FEX (Festival Extensión) y de los Cursos Manuel de Falla.

Como antesala del festival, el compositor y pianista Ludovico Einaudi ofrece un concierto extraordinario este jueves 11 de junio en el Teatro del Generalife.

La programación culminará el 18 de julio con un concierto en el Castillo de La Calahorra, donde se interpretará la Sinfonía nº 9 de Ludwig van Beethoven a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada y su coro, dirigidos por Donato Renzetti, en colaboración con la Diputación de Granada.