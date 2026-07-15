La remodelación de la Avenida Don Bosco de Granada alcanza el 33 por ciento de ejecución

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita las obras de remodelación integral de la Avenida Don Bosco. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles las obras de remodelación integral de la Avenida Don Bosco para comprobar el avance de una de las actuaciones más importantes incluidas en el Plan Municipal de Obras 2024-2027.

Con una inversión global de 6,7 millones de euros, el proyecto avanza conforme a la planificación prevista y entra ya en la fase en la que vecinos y comerciantes comienzan a percibir de forma visible la transformación de la avenida.

Acompañada por responsables municipales y técnicos de la obra, la alcaldesa ha destacado que la actuación ha superado ya la fase más compleja desde el punto de vista técnico, correspondiente a la renovación de las infraestructuras subterráneas de abastecimiento y saneamiento.

Esta circunstancia permitirá acelerar durante los próximos meses la urbanización definitiva de la avenida, con la ejecución de los nuevos pavimentos, zonas verdes, alumbrado, mobiliario urbano y señalización.

En la visita han participado también el presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín y representantes de la Asociación de Comerciantes del Zaidín, que han conocido de primera mano el avance de las obras y la planificación de los próximos trabajos.

En este sentido, el tramo 1, comprendido entre la calle Andrés Segovia y el entorno de las calles Milán y Bolonia, alcanza ya un grado de ejecución del 49,5 por ciento.

En este ámbito se ha completado la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, culminando la totalidad de las actuaciones hidráulicas previstas, que constituían la parte más compleja desde el punto de vista técnico y el principal condicionante para el desarrollo de la obra.

Por su parte, el tramo 2 avanza también a buen ritmo, con el 85 por ciento de la red de saneamiento ejecutada, el 60 por ciento de la red de abastecimiento completada y el 70 por ciento de los trabajos previos y demoliciones ya realizados.

Está previsto que durante este mes concluyan las conexiones de abastecimiento y la ejecución de la red de saneamiento, mientras que la urbanización de superficie continuará con la colocación de los nuevos pavimentos y el resto de actuaciones previstas.

Marifrán Carazo ha señalado que se están "cumpliendo los plazos previstos en una actuación que transformará por completo una de las principales avenidas del Zaidín".

La intervención mantendrá la configuración tradicional de la Avenida Don Bosco, pero transformará por completo el espacio público para hacerlo más accesible, cómodo y sostenible.

El proyecto dotará a la avenida de aceras más amplias, un bulevar central completamente renovado, 118 árboles --13 más que en la actualidad--, nuevos alcorques de mayor superficie y una red de riego que favorecerá su desarrollo, además de alumbrado LED con sistema de telegestión, nuevo mobiliario urbano y una reordenación del aparcamiento que permitirá mantener su capacidad.

La actuación se completará con la construcción de una nueva rotonda en la confluencia con la Avenida de Dílar, donde la fuente ornamental existente será restaurada e integrada en el nuevo diseño urbano.

Una vez completada la renovación de las principales infraestructuras hidráulicas, la actuación afronta ahora la fase de urbanización definitiva de la avenida.